yağmurla gelen atık su: mahallede gündelik hayatı kilitliyor

İstanbul Arnavutköy Adnan Menderes Mahallesi Tankçılar Kooperatifi bölgesindeki 5 blokta oturan dar gelirli aileler, yıllardır tekrarlayan kanalizasyon taşmaları ve su baskınlarıyla karşı karşıya. Bölge sakinleri, sağanak yağışların ardından kanalizasyon hatlarından geri tepen atık suların binaların bodrum ve giriş katlarına kadar ulaştığını, yağış olmayan dönemlerdeyse çevrede kötü kokunun hakim olduğunu aktarıyor.

Vatandaşlar, evlerini ve ortak alanları kendi imkânlarıyla temizlemek zorunda kaldıklarını, özellikle çocuklu ve yaşlı hane halklarının olumsuz etkilendiğini belirtiyor. Su baskınlarının yaşandığı anlar cep telefonu kameralarına yansırken, yerleşim alanı dron ile havadan da görüntülendi.

altyapının geçmişi ve muhtarın talebi:

Mahalle Muhtarı Ercan İka, bölge altyapısının 2008 yılında koruge borularla yapıldığını, ilk yapıldığında sitelerin büyük bölümünün boş olduğunu ancak şu anda neredeyse hiçbir boş daire kalmadığını söyledi. Muhtarın aktardığına göre nüfusun artmasıyla birlikte hatlarda tıkanmalar ve taşmalar başladı. İka, İBB ve İSKİ'ye defalarca dilekçe verildiğini, son bir ay içinde İSKİ Genel Müdürü ile görüştüklerini ancak henüz kalıcı bir çözüm gelmediğini ifade etti.

İka, "Burada 5 blok var. Buranın altyapısı 2008 yılında yapılırken koruge borular kullanılmış. Zamanla buralar hep tıkanmış, artık kaldırmıyor. O zaman siteler boştu, şu anda burada bir tane boş daire bulamazsınız. Hepsi dolmuş. Buradaki vatandaşlar her yağmur yağdığında bu sıkıntıyı yaşıyor. Ben defalarca bunları sözlü ve dilekçeli olarak İBB’ye bildirdim, İSKİ’ye bildirdim. Son bir ay içerisinde İSKİ Genel Müdürü ile de görüştük. Burayı yapacaklarını söylediler ama hâlâ bir haber bekliyoruz." dedi.

site sakinlerinin günlük yaşamı ve talepleri:

Site sakinleri yaşadıkları kaygıyı ve mağduriyeti anlatıyor. Solmaz Campolat durumu, "Yağmur yağdı mı korkudan evde oturamıyoruz. Her seferinde sabaha kadar oturuyoruz. Biz 2008’den beri mağduruz. Parayla yapılsa bizim gücümüz yetmez. Burada oturanların gücü yok. Dul var, yetim var, yaşlı var. Belediyeye başvuruyorsun, geliyorlar, ‘Bizim işimiz değil’ diyorlar, bakıp gidiyorlar. Ya da açıyorlar, bir dahaki yağmurda yine aynı şey oluyor. Her seferinde çok mağdur oluyoruz. Biz vergimizi ödüyoruz. İSKİ bir gün gecikse parasını hemen alıyor, cezasını yazıyor. Biz de bakım istiyoruz, devletimizden yardım istiyoruz" sözleriyle özetledi.

Bir diğer site sakini Eren Özer ise sorunun sadece hijyen değil yaşam hakkı meselesi olduğunu vurguladı: "Her sağanak yağdığında biz bu sıkıntıyı çekiyoruz. Kimse sesimizi duymuyor, kimse oralı olmuyor. Biz burada kaçak göçek yaşamıyoruz. Oturduğumuz yerin resmî vergisini ödüyoruz. Ama yaptığımızın karşılığını burada alamıyoruz. Burası gecekondu merkezi değil, resmî oturma alanları. Buna rağmen hiçbir şekilde ilgi alaka göremiyoruz. Allah korusun, daha kötü bir şey yaşanmadan bu sıkıntıların bir an önce ortadan kaldırılmasını istiyoruz. Koku geliyor, pencereni açamıyorsun, evini havalandıramıyorsun. Bizim tek istediğimiz sesimizin duyulması ve artık rahat bir nefes almak."

Dar gelirli aileler, mevcut altyapının kapsamlı şekilde incelenmesini ve gerekli yenileme çalışmalarının yapılmasını talep ediyor. Geçici müdahalelerle sorunların giderilemediğini belirten mahalle sakinleri, kış ayları öncesinde artan yağışlar yüzünden endişeli. İSKİ ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan başvuruların henüz kalıcı bir çözüm getirmemesi ise bölgedeki belirsizliği sürdürmeye devam ediyor.

ADNAN MENDERES MAHALLE MUHTARI ERCAN İKA