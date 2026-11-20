Folkart Orion Office ön satışa çıktı

Folkart, İzmir’in Merkezi İş Alanı’nda geliştirdiği Orion projesinin ofis bloğu Orion Office için ön satışları 23 Kasım 2026 Pazartesi itibarıyla başlattı. Proje; konut, rezidans, ofis, mağaza, restoran ve sosyal yaşam alanlarını bir arada sunan karma bir yerleşim içinde yer alıyor.

proje konumu ve mimari:

Orion; Alsancak-Bayraklı hattında, Altınyol ile Ankara Asfaltının kesişim noktasında konumlanıyor. Mimari projesi Tago Mimarlık tarafından hazırlanan ofis bloğunun ortak kullanım alanları —lobiden koridorlara kadar— iç mekan yaklaşımıyla özenle tasarlandı.

ofise dönüş eğilimi ve hedef kitle:

Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, pandemi sonrasında ofise dönüş eğiliminin güçlendiğini belirterek iş yerlerinde yüz yüze iletişimin ve ekip çalışmasının yeniden önem kazandığını vurguladı. Sancak, bu bağlamda ofis projelerinin yeni ihtiyaçlara göre değerlendirilmesi gerektiğini söyledi ve şu ifadeyi kullandı: “Dünyanın önde gelen şirketlerinin çalışanlarını ofiste daha fazla bir araya getirme kararları, iş hayatındaki bu değişimi açıkça gösteriyor. Ekiplerin yüz yüze iletişim kurması, deneyimlerini paylaşması ve birlikte karar alması yeniden önem kazanıyor. Ofis projelerini de bu dönüşümün oluşturduğu ihtiyaçlarla birlikte değerlendirmek gerekiyor.”

ofis tipleri, alanlar ve esneklik:

Orion Office, farklı ölçeklerdeki işletmelere hitap eden Compact, Standard ve Large ofis tipleri sunuyor. Örnek planlarda bu seçeneklerin net alanları sırasıyla yaklaşık 40, 60 ve 80 metrekare olarak belirtiliyor. Birleştirilebilen ofisler, tam kat özel lobili ofisler ve 2 bin metrekarelik büyük bağımsız alan seçenekleri ile işletmeler, ekip büyüklüğüne ve çalışma biçimine göre farklı düzenlemeler yapabiliyor.

teslim seçenekleri ve teknik özellikler:

Projede iki teslim alternatifi sunuluyor: Tamamlanmış Ofis seçeneğinde zemin, duvar ve tavan uygulamaları, aydınlatma, ıslak hacimler, iklimlendirme ve yangın sistemleri tamamlanıyor; kullanıcılar bölme düzeni ve mobilya tercihini kendileri belirleyebiliyor. Shell & Core Plus seçeneği ise iç mekânını kendi tasarım anlayışıyla şekillendirmek isteyen işletmelere yönelik; iklimlendirme ve temel tesisat altyapıları hazır halde teslim ediliyor. Ayrıca bağımsız iklimlendirme sistemi kullanıcıların çalışma ortamını bireysel ihtiyaçlara göre düzenlemesine olanak tanıyor.

açık alanlar, ulaşım ve günlük olanaklar:

Orion Office’in balkon ve teras seçenekleri, çalışma gününde açık hava kullanımını kolaylaştırıyor; kısa molalar ve açık havada yapılacak görüşmeler için tasarlanmış alanlar bulunuyor. Projenin merkezî konumu; İzmir Bölge Adliyesine 150 metre, Stadyum Metro İstasyonuna 300 metre ve İzmir Adalet Sarayına 700 metre mesafede yer alarak ana ulaşım akslarına yakınlık sağlıyor. Mağaza, restoran ve sosyal alanlarla ofis bloğunun birlikte ele alınması günlük iş yaşamının ihtiyaçlarını aynı çevrede karşılamayı hedefliyor.

satış deneyiminde dijital ikiz:

Orion Office satış sürecinde dijital ikiz teknolojisi kullanılacak. Potansiyel alıcılar, proje ve bağımsız bölümler içinde sanal gezinti yapabilecek; günün farklı saatlerini seçerek manzara ve çevre ilişkisini inceleyebilecek. Bu dijital deneyim, ofislerin mekânsal özelliklerinin satın alma öncesinde değerlendirilmesine yardımcı olacak.

FOLKART, İZMİR’İN MERKEZİ İŞ ALANI’NDA GELİŞTİRDİĞİ ORİON PROJESİNİN OFİS BLOĞUNU 23 KASIM 2026 PAZARTESİ GÜNÜ İTİBARİYLE ÖN SATIŞA SUNUYOR.