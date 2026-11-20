Kayseri, Expo Ankara 2026'da turizm vitrini kurdu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Expo Ankara 2026 açılış programına katılarak kentin turizm değerlerini öne çıkardı. Ankara ATO Congresium’da düzenlenen 9. Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarında Kayseri Erciyes standını ziyaret eden Büyükkılıç, kent tanıtımına yönelik yürütülen çalışmaları sektör paydaşlarıyla paylaştı.

Fuar katılımı ve tanıtım hedefleri:

Programa TBMM Millî Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan da katıldı. Büyükkılıç, konuşmasında Kayseri’nin tarihî, kültürel ve doğal zenginliklerinin ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtılmasının önemine vurgu yaptı: “Kadim şehrimiz Kayseri’mizin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini tanıtmaya, turizm potansiyelimizi daha geniş kitlelerle buluşturmaya devam ediyoruz.”

19-21 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen fuarda Kayseri, sektör profesyonelleriyle bir araya gelmeyi, yeni iş birlikleri geliştirmeyi ve kentin bilinirliğini artırmayı amaçlıyor.

Erciyes: Kayseri'nin güçlü turizm markası:

Tanıtım faaliyetlerinin odağında Erciyes Kayak Merkezi bulunuyor. Erciyes, “Dünyanın En İyi 25 Kayak Merkezi” arasında Türkiye’den yer alan tek merkez olarak öne çıkıyor ve kış turizmi altyapısıyla dikkat çekiyor. Merkez, Erciyes A.Ş. tarafından işletiliyor.

Erciyes'te birbirine bağlantılı 41 kayak pisti ve toplam 112 kilometrelik pist uzunluğu bulunuyor. Dağın dört bir yanına yayılan 20 mekanik tesis, dağ kızağı tesisi ve kesintisiz kayak imkânını destekleyen 154 suni kar makinesi, Erciyes’in teknik kapasitesini gösteriyor. Ayrıca merkez, ISO 9001 ve IQNET belgelerine sahip olup uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapma kapasitesiyle ön plana çıkıyor.

dört mevsim tanıtım ve iş birlikleri:

Büyükkılıç’ın turizm vizyonu doğrultusunda Erciyes’in yanı sıra Kültepe Kaniş-Karum’dan Selçuklu ve Osmanlı dönemine uzanan tarihî miraslara, zengin gastronomi kültürüne ve doğa-spor turizmine kadar Kayseri’nin tüm değerleri fuarda tanıtılıyor. Belediye, ayrılan özel alanda projelerini, yatırım fırsatlarını ve sürdürülebilir turizm hedeflerini sektör temsilcilerine aktarıyor.

Organizasyonda 12 bin metrekarelik alanın kullanıldığı, bunun 3 bin metrekarelik bölümünün Türk Devletleri Teşkilatı ve TÜRKSOY üyesi ile gözlemci ülkelere ayrıldığı, üç gün boyunca yaklaşık 75 bin ziyaretçi hedeflendiği bildirildi. Kayseri, 2027 Türkiye takviminde Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak yer alırken, Büyükşehir Belediyesi Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç öncülüğünde tanıtım ve yatırım çalışmalarıyla kentin potansiyelini daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor.

Kayseri’nin uluslararası turizmdeki görünürlüğünü artırmaya dönük bu adım, kent ekonomisine yeni yatırımlar ve iş birlikleri çekmeyi amaçlayan somut çalışmaların parçası olarak değerlendiriliyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, EXPO ANKARA 2026’NIN AÇILIŞ PROGRAMINA KATILDI. BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ, AÇILIŞIN ARDINDAN KAYSERİ ERCİYES STANDINI ZİYARET EDEREK KENTİN TURİZM DEĞERLERİNİN TANITILDIĞI ALANDA İNCELEMELERDE BULUNDU.