Dörtyol'da yağış sonrası köprü ve istinat duvarı hasarı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde geçtiğimiz gün akşam saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli yağış, derelerde debinin hızla artmasına yol açtı. Bölgedeki akarsu seviyelerindeki yükseliş, köprü ve koruyucu yapılar üzerinde baskı oluşturdu.

taşkın ve hasarın yaşandığı noktalar:

Deliçay, İcadiye, Karakese ve Özerli derilerinde debi artışı kaydedildi. Özellikle Özerli Köprüsü mevkiinde derede taşkın meydana geldi; köprü çevresinde yol çökmeleri ve istinat duvarlarının yıkıldığı görüldü. Yaşanan zararlar nedeniyle Özerli Köprüsü çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

vatandaşların ve meteorolojinin uyarısı:

Bölgede yaşayan vatandaşlar, derelerdeki suların aniden yükseldiğini ve köprülere zarar verdiğini ifade etti. Meteoroloji daha önce bölge için sarı kodlu uyarı yayınlamış olup, yağışın bölge bölge etkisini sürdürdüğü bildirildi.

HATAY'IN DÖRTYOL İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ YAĞIŞLA BİRLİKTE DERELERDE YÜKSELEN SU SEVİYESİ, KÖPRÜLERE ZARAR VERDİ VE İSTİNAT DUVARLARI ÇÖKTÜ.