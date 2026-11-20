Karabet Geçidi yeniden ulaşıma açıldı:

Van-Bahçesaray karayolu üzerindeki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi, yoğun kar ve tipi sonrası bugün yeniden trafiğe açıldı. Geçit, dün saat 14.30 itibarıyla ulaşıma kapamıştı.

çalışmalar ve kapanma süreci:

Van'da dün akşam saatlerinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ve tipi, geçidin yer yer kapanmasına yol açtı. Karayolları ekipleri, kar temizleme ve yol güvenliği çalışmalarına öncelik vererek bölgedeki müdahaleyi sürdürdü.

resmî duyuru ve sürücü uyarısı:

Bahçesaray Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yolun 11 ile 40'ıncı kilometreleri arasında yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapalı olduğu, ancak bugün saat 10.00 itibarıyla tüm araç trafiğine açıldığı bildirildi. Kaymakamlık mesajında: "Vatandaşlarımızın dikkatine saygı ve önemle duyurulur" ifadesi yer aldı.

Kardan kapanan Karabet Geçidi trafiğe açıldı