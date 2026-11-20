Havanın değişimi ağrı şikayetlerini artırıyor

Lodoslu ve yağışlı günlerde bazı kişilerde kas ve eklem ağrıları, tutukluk ve hareket kısıtlılığı şikayetleri belirginleşebiliyor. Medicana Çamlıca Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Hüseyin Güralp Bozkurt, atmosfer basıncı, nem ve sıcaklık değişimlerinin ağrı algısını etkileyebileceğine dikkat çekiyor.

Mekanizma:

Dr. Bozkurt'a göre hava şartlarındaki değişimler tek bir nedene bağlanamaz; ancak atmosfer basıncındaki düşüşlerin eklem çevresindeki dokuların basınç dengesini etkileyebileceği, eklem sıvısının akışkanlığını değiştirebileceği ve bazı kişilerde hassasiyet hissini artırabileceği düşünülüyor. Nem ve sıcaklık değişimleri ayrıca kaslarda gerginlik ve hareket öncesi daha fazla ısınma gereksinimi yaratıyor.

Kimler daha fazla etkileniyor:

Bu yakınmalar özellikle kireçlenme (osteoartrit), fibromiyalji ve kronik kas-iskelet sistemi rahatsızlığı olan kişilerde daha sık bildiriliyor. Dr. Bozkurt, ağrı artışının hastalığın ilerlediği anlamına gelmediğini vurgulayarak, şikayetlerin kişisel ve değişken olduğunu belirtiyor.

Pratik öneriler

Hava değişimlerinin ağrıyı tetiklemesi gerekçesiyle fiziksel aktiviteden tamamen kaçınmak doğru değil. Ev içinde kısa yürüyüşler, sağlık durumuna uygun esneme hareketleri ve hafif egzersizler kas gücünü ve eklem hareket açıklığını korumaya yardımcı olur. Uzun süre aynı pozisyonda oturmaktan kaçınılmalı, belirli aralıklarla ayağa kalkılıp hareket edilmelidir. Soğuk havalarda vücudu uygun kıyafetlerle korumak ve egzersiz öncesinde kasları ısıtmak da önemli tavsiyeler arasında yer alıyor.

Ne zaman doktora başvurmalı:

Dr. Bozkurt, lodos veya yağmurla ilişkilendirilen ağrıların her zaman hava şartlarından kaynaklanmadığını hatırlatıyor. Yeni başlayan, giderek şiddetlenen veya uzun süre devam eden ağrılar ile birlikte eklemde belirgin şişlik, kızarıklık, ısı artışı, hareket kaybı ya da ateş varsa mutlaka doktor değerlendirmesi gerektiğini belirtiyor. Sürekli tekrarlayan veya günlük yaşamı kısıtlayan ağrıların nedeninin araştırılması ve uygun tedavinin planlanmasının önemine dikkat çekiyor.

DR. HÜSEYİN GÜRALP BOZKURT