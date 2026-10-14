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Arnavutköy'de altyapı çalışması süren sokakta yağış sonrası çökme oldu

Arnavutköy Ören Sokak'ta altyapı çalışması süren yolda şiddetli yağışın ardından çökme oldu; bir hafif ticari araç mahsur kaldı, yaralanma yaşanmadı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 10:09

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Arnavutköy'de altyapı çalışması süren sokakta yağış sonrası çökme oldu

Arnavutköy'de altyapı çalışması süren sokakta çökme

Arnavutköy Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi Ören Sokakta etkili yağışın ardından yol çökmesi meydana geldi. Bölgede daha önce altyapı çalışması yaptığı belirtilen İSKİ ekiplerinin düzenlemesini tamamlamadığı sokakta oluşan çökme sırasında bir hafif ticari araç yol içinde mahsur kaldı.

belediye ekiplerinin müdahalesi:

İhbar üzerine olay yerine gelen Arnavutköy Belediyesi ekipleri, bölgeye iş makineleri sevk ederek mahsur kalan aracın çıkarılması için çalışma başlattı. Belediye ekiplerinin müdahalesiyle araç güvenli şekilde bulunduğu noktadan çıkarıldı ve olayda yaralanma olmadığı bildirildi.

neden ve alınacak önlemler:

Yetkililerden aktarılan bilgiye göre, sokakta daha önce yapılan altyapı çalışmasının yol düzenlemesinin tamamlanmamış olması ile şiddetli yağışın birleşmesi sonucu zemin çöktü. Olay, tamamlanmamış altyapı düzenlemelerinin şiddetli yağış koşullarında oluşturabileceği riskleri ortaya koydu. Bölge ekipleri geçici güvenlik önlemleri alırken, yolun tam düzenlemesinin tamamlanmasının gerektiği kaydedildi.

Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmaması, çalışmanın ve müdahalenin olumlu yönü olarak değerlendirildi; yetkililer benzer durumlar için vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Arnavutköy’de yağış sonrası yol çöktü, hafif ticari araç çukura saplandı

Arnavutköy’de yağış sonrası yol çöktü, hafif ticari araç çukura saplandı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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