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Arnavutköy'de hatalı sollama kazayı büyüttü: 1 ölü, 10 yaralı

Arnavutköy Hadımköy Caddesi'nde hatalı sollama sonucu minibüsle tır çarpıştı; 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı, soruşturma sürüyor.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 18:25

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Arnavutköy'de hatalı sollama kazayı büyüttü: 1 ölü, 10 yaralı

kaza nasıl meydana geldi:

İstanbul Arnavutköy Hadımköy Caddesi'nde saat 16.00 sıralarında meydana gelen kazada, hattaki bilgilere göre hatalı sollama yaptığı iddia edilen minibüs ile karşı yönden gelen tır çarpıştı. Hadımköy istikametine seyir halinde olan Yusuf Arslan yönetimindeki çekici 34 LHY 69 plakalı araç ve buna bağlı dorse 34 MUE 465 plakalıydı. Karşı yönden gelen ve sollama yaptığı ileri sürülen yolcu minibüsünün plakası 34 LAC 346 olarak kaydedildi.

Çarpışmanın şiddetiyle olay yerinde büyük hasar oluşurken, çevredekilerin ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre çarpışma sonrası olay yeri savaş alanını andırdı ve ekipler kurtarma ile güvenlik çalışmalarına hız verdi.

can kaybı ve yaralılar:

Sahada yapılan incelemede minibüsteki yolculardan Çiğdem Çiftci'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Kazada minibüs içinde bulunan yolculardan Songül T., Büşra B., Gamze İ., Hacer K., Evin İ., Sonay A., Şenay P., Fahriye A., Hanefi Ç. ve Mustafa C. yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra Başakşehir ve Arnavutköy'deki hastanelere sevk edildiler; bu yaralılardan Hanefi Ç.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.

soruşturma ve trafik etkisi:

Kaza nedeniyle Hadımköy Caddesi'nde trafik yoğunluğu oluştu ve polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Kaza anına ilişkin görüntülerin bir güvenlik kamerasına yansıdığı aktarılırken, ilgili birimler delil toplama ve olayın seyrini netleştirme çalışmalarını sürdürüyor.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY&#039;DE HATALI SOLLAMA YAPAN MİNİBÜSÜN KARŞI YÖNDEN GELEN TIRYA ÇARPIŞMASI SONUCU...

İSTANBUL ARNAVUTKÖY'DE HATALI SOLLAMA YAPAN MİNİBÜSÜN KARŞI YÖNDEN GELEN TIRYA ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 10 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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