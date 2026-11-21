yol çalışması tamamlandı, ulaşım rahatlayacak

Ağrı Valiliği himayesinde İl Özel İdaresi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Esen-Uzunveli köyleri arasındaki 7,5 kilometrelik güzergâhta sıcak asfalt serimi tamamlandı. Gece gündüz sürdürülen çalışmalarla yenilenen yol, İl Özel İdaresi asfalt plentinde üretilen ilk asfaltın kullanılmasıyla vatandaşların hizmetine sunuldu.

Yol çalışmasıyla birlikte bölge halkının günlük ulaşımda konfor ve güvenlik düzeyinin artırılması hedefleniyor. Valilik, altyapı yatırımlarının devam edeceğini belirterek, tamamlanan çalışmanın bölgeye ve vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

gündüzlü bakım merkezi: fiziksel ve sosyal donatılar

Aynı süreçte, Ağrı Valiliğinin himaye ve koordinasyonunda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının desteğiyle İl Özel İdaresi tarafından ihale ve kontrollük işlemleri yürütülen Gündüzlü Bakım Merkezinin inşaatı da tamamlandı. Merkezde ana hizmet binasının yanı sıra hobi bahçesi, 0-6 yaş grubu çocuklara yönelik oyun alanı, spor sahası ve hayvan barınakları yer alıyor.

Merkezin fiziksel donatıları, özel bireylerin sosyal hayata daha aktif katılımını sağlamaya ve ailelere yönelik sosyal hizmetlerin niteliğini artırmaya odaklanıyor. Bu tür mekanların bölgesel sosyal destek ağlarını genişleterek yerel hizmet erişimini güçlendirmesi bekleniyor.

valilikten değerlendirme ve beklenen etkiler

Valilik açıklamasında, ilin ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğü vurgulandı. Tamamlanan asfalt çalışması ile yol güvenliğinin ve seyahat konforunun artacağı, Gündüzlü Bakım Merkezi ile de sosyal hizmet sunumunun çeşitleneceği belirtildi.

Yetkililer, iki yatırımın da bölge halkının günlük yaşamına doğrudan katkı sağlayacağını ifade ederek, projelerin Ağrı’ya ve vatandaşlara hayırlı olmasını temenni etti.

AĞRI’DA ESEN-UZUNVELİ KÖYLERİ ARASINDAKİ 7,5 KİLOMETRELİK YOLUN SICAK ASFALT ÇALIŞMASI İLE GÜNDÜZLÜ BAKIM MERKEZİ’NİN İNŞAATI TAMAMLANDI.