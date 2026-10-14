Arnavutköy'de tamamlanmamış altyapı çalışması yağışla beraber yolu çökertti

olayın gelişimi:

İstanbul'da etkili olan şiddetli yağışın ardından Arnavutköy'de bir sokakta çökme meydana geldi. Olay, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi Ören Sokakta yaşandı. Bölgede daha önce İSKİ tarafından altyapı çalışması yapıldığı ve yol düzenlemesinin henüz tamamlanmadığı bildirildi.

Yağışın etkisiyle zeminde oluşan çökme sonucu sokakta bulunan bir hafif ticari araç çöken bölümde mahsur kaldı. Bölgeden gelen ilk bilgilerde olayda can kaybı veya yaralanma olmadığı belirtildi.

belediye müdahalesi:

İhbar üzerine olay yerine gelen Arnavutköy Belediyesi ekipleri, iş makineleriyle müdahale etti. Ekipler, güvenlik önlemleri alarak mahsur kalan aracı bulunduğu yerden çıkarma çalışması başlattı ve aracı kurtardı.

Belediye tarafından yapılan müdahale sonrası kazazedeye rastlanmadığı ve olayda yaralanma olmadığı teyit edildi. Sokakta devam eden altyapı ve yol düzenleme çalışmalarının tamamlanmasının önemine dikkat çekildi.

ARNAVUTKÖY'DE ŞİDDETLİ YAĞIŞIN ARDINDAN İSKİ TARAFINDAN ALTYAPI ÇALIŞMASI YAPILAN VE YOL DÜZENLEMESİNİN HENÜZ TAMAMLANMADIĞI BELİRTİLEN SOKAKTA ÇÖKME MEYDANA GELDİ.