Dolar 49,3895 +0,04%
Euro 55,3855 +0,23%
Bist 12.156,60 -0,77%
Altın Gram 6.632,53 -0,01%
EUR/USD 1,1208 +0,04%
Brent Petrol 105,45 -0,23%
--°

Arnavutköy'de tamamlanmamış altyapı çalışması yağışla beraber yolu çökertti

Arnavutköy'de altyapı çalışması süren sokakta yağış sonrası zemin çöktü; bir hafif ticari araç mahsur kaldı, belediye ekipleri iş makineleriyle kurtardı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 10:29

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Arnavutköy'de tamamlanmamış altyapı çalışması yağışla beraber yolu çökertti

olayın gelişimi:

İstanbul'da etkili olan şiddetli yağışın ardından Arnavutköy'de bir sokakta çökme meydana geldi. Olay, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi Ören Sokakta yaşandı. Bölgede daha önce İSKİ tarafından altyapı çalışması yapıldığı ve yol düzenlemesinin henüz tamamlanmadığı bildirildi.

Yağışın etkisiyle zeminde oluşan çökme sonucu sokakta bulunan bir hafif ticari araç çöken bölümde mahsur kaldı. Bölgeden gelen ilk bilgilerde olayda can kaybı veya yaralanma olmadığı belirtildi.

belediye müdahalesi:

İhbar üzerine olay yerine gelen Arnavutköy Belediyesi ekipleri, iş makineleriyle müdahale etti. Ekipler, güvenlik önlemleri alarak mahsur kalan aracı bulunduğu yerden çıkarma çalışması başlattı ve aracı kurtardı.

Belediye tarafından yapılan müdahale sonrası kazazedeye rastlanmadığı ve olayda yaralanma olmadığı teyit edildi. Sokakta devam eden altyapı ve yol düzenleme çalışmalarının tamamlanmasının önemine dikkat çekildi.

ARNAVUTKÖY&#039;DE ŞİDDETLİ YAĞIŞIN ARDINDAN İSKİ TARAFINDAN ALTYAPI ÇALIŞMASI YAPILAN VE YOL...

ARNAVUTKÖY'DE ŞİDDETLİ YAĞIŞIN ARDINDAN İSKİ TARAFINDAN ALTYAPI ÇALIŞMASI YAPILAN VE YOL DÜZENLEMESİNİN HENÜZ TAMAMLANMADIĞI BELİRTİLEN SOKAKTA ÇÖKME MEYDANA GELDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Goodyear fabrikasında sabah vardiyesinde pres kazası: 33 yaşındaki işçi yaşamını...
images

Taşkın Akbaba caddesini çamur içinde bıraktı
images

Sakarya'da iki ilçeyi kapsayan operasyon: çok sayıda silah ve kaçak tütün, 6 göz...
images

Tahtalı'da ATV devrildi: 30 yaşındaki sürücü hastanede hayatını kaybetti

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Taşkın Akbaba caddesini çamur içinde bıraktı

okullarda tatbikatla afet bilinci güçlendiriliyor

Adıyaman'da okul kantinlerinde gıda güvenliği için sıkı denetim

gönül gözüyle rehberlik eden öğretmen 20 yıldır görme engelli öğrencilerin yanında

TREND HABERLER

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Esenyurt dosyasında şüpheli para trafiği: ihalelerde yüzde 20'lik rüşvet iddiası ve tape kayıtları

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Erdemli'de hizmet vurgusu: cami taleplerine öncelik ve dua