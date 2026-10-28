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Arnavutköy'de ters yönden gelen araç, anneyle karşıya geçen çocuğa çarptı

Arnavutköy'de saat 15.15'te ters yönden gelen otomobil, annesiyle karşıya geçen kız çocuğuna çarptı; küçük kız hafif şekilde yaralandı, kaza kamerada.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 16:43

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Arnavutköy'de ters yönden gelen araç, anneyle karşıya geçen çocuğa çarptı

Arnavutköy'de yaya çarpma anı güvenlik kamerasında

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde meydana gelen kazada, ters yönden gelen bir otomobilin annesiyle birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan kız çocuğuna çarpması sonucu çocuk yere düştü. Olay, bölgedeki diğer araçlardan birinin kayıt cihazına yansıdı.

Kaza anı ve görüntülerin kaydı:

İddiaya göre kaza, saat 15.15'te gerçekleşti. Görüntülerde aracın ters yönden geldiği ve sola dönüş yapmak istediği; bu sırada anneyle birlikte karşıya geçmeye çalışan çocuğa çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle küçük çocuk yere düştü ve olay anı başka bir aracın güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Riskler ve gözlemler:

Kayıtlarda, ters yönden seyretmenin ve kontrolsüz sola dönüşlerin yaya güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye attığı açıkça görülüyor. Olayda çocuğun hafif şekilde yaralandığı belirtilirken, görüntüler olası ihlallerin tespit edilmesi ve benzer kazaların önlenmesine yönelik önemli bir görsel kanıt olarak öne çıkıyor.

Emniyet yetkililerinin ve trafik kullanıcılarının bu tür görüntülerden çıkaracağı dersler, yaya geçişlerinde daha dikkatli davranılması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor.

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Arnavutköy'de ters yönden gelen otomobilin çarptığı kız çocuğu yaralandı: Kaza anı kamerada

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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