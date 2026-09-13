Arsuz'da Karahüseyinli Mahallesi'nde tır yangını kısa sürede söndürüldü

Arsuz'da tır yangını kısa sürede kontrol altına alındı

Olay yeri ve müdahale:

Hatay'ın Arsuz ilçesi Karahüseyinli Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir tırda başlayan yangın, bölgeye sevk edilen itfaiye ve diğer ekiplerin hızlı, koordineli müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Müdahalenin ardından ekipler yangının tamamen söndürülmesi için soğutma çalışması yürüttü ve çevrede olası risklere karşı güvenlik önlemleri aldı.

Hasar ve alınan tedbirler:

Yangında tır zarar gördü; olay yerinde geniş çaplı bir yayılma riskinin önlendiği bildirildi. Ekipler, olay bölgesinde gerekli emniyet tedbirlerini uygulamaya devam ediyor.

Yerel yetkililer ve müdahale ekipleri, benzer olayların önlenmesi için hızlı müdahalenin önemine dikkat çekti ve çalışmaların tamamlanmasının ardından olayla ilgili değerlendirmelerin yapılacağını belirtti.

ARSUZ KARAHÜSEYİNLİ MAHALLESİ’NDE YANAN TIRA EKİPLERİN MÜDAHALESİ.