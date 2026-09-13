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Bilecik'te Softalar köyü yakınlarında çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesi Softalar Köyü'nde öğleden sonra çıkan orman yangını, hava ve kara ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 16:04

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bilecik'te Softalar köyü yakınlarında çıkan orman yangını kontrol altına alındı

yangına müdahale ve gelişmeler:

Bugün öğleden sonra Bilecik’in Gölpazarı ilçesi Softalar Köyü yakınlarındaki ormanlık alanda bir yangın başladı. Yangının çıkış nedeni henüz kesinleşmedi.

Olay yerine sevk edilen ekipler, hem havadan hem de karadan müdahale ederek yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Bölgeden olumsuz bir durum bildirimi yapılmadı.

soğutma ve soruşturma çalışmaları:

Ekipler, yangın söndürme çalışmalarının ardından bölgede soğutma ve kontrol faaliyetlerine devam ediyor. İlk değerlendirmelerde yangının çoban ateşinden kaynaklanmış olabileceği düşünülüyor.

Yangının kesin çıkış nedeni, yapılacak teknik inceleme ve araştırmalar sonrasında netlik kazanacak.

BİLECİK&#039;TE BAŞLAYAN ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

BİLECİK'TE BAŞLAYAN ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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