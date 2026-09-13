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Şarampole devrilen otomobil Malatya-Adıyaman karayolunda bir yolcunun hafif yaralanmasına neden oldu

Erkenek Mahallesi'nde saat 14.30'da Malatya-Adıyaman karayolunda kontrolden çıkan 33 DDZ 34 plakalı otomobil şarampole devrildi; araçtaki bir yolcu hafif yaralandı.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 16:05

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Şarampole devrilen otomobil Malatya-Adıyaman karayolunda bir yolcunun hafif yaralanmasına neden oldu

Malatya-Adıyaman karayolunda kaza

Malatya'da, Malatya-Adıyaman karayolu Erkenek Mahallesi mevkiinde bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada araçtaki bir yolcunun hafif şekilde yaralandığı bildirildi.

Kaza ayrıntıları:

Edinilen bilgilere göre, kaza saat 14.30 sıralarında gerçekleşti. Malatya istikametinden Adıyaman yönüne seyir halinde olan 33 DDZ 34 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki şarampole devrildi. Olayın olduğu nokta Erkenek Mahallesi olarak kayıtlara geçti.

Sağlık müdahalesi ve soruşturma:

Kazada araçta yolcu konumunda bulunan 1 kişi hafif yaralandı. Yaralı, olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldığı öğrenildi.

MALATYA’DA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN ŞARAMPOLE DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA...

MALATYA’DA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN ŞARAMPOLE DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ HAFİF YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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