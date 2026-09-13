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Adıyaman'da işçi barınma konteynerlerinde çıkan yangın can kaybı olmadan söndürüldü

Adıyaman Altınşehir'de işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın hızla büyüdü; itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü, can kaybı yok.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 16:04

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Adıyaman'da işçi barınma konteynerlerinde çıkan yangın can kaybı olmadan söndürüldü

Adıyaman'da konteyner yangını

Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi Buğday Pazarı yakınlarında, bir firmaya ait işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. Yangının henüz belirlenemeyen bir nedenle başladığı ve kısa sürede yayıldığı bildirildi.

olay ve müdahale:

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden ekipler kısa sürede yangına müdahale ederek kontrol altına aldı ve söndürdü. Müdahale sırasında çevrede bulunanların tahliyesine öncelik verildi.

hasar ve soruşturma:

Yangında ölen veya yaralanan olmadığı belirtilirken, yanan konteynerlerin kullanılamaz hale geldiği tespit edildi. Olayla ilgili olarak yetkili birimler tarafından soruşturma başlatıldı; yangının çıkış nedeni resmi inceleme sonucu belirlenecek.

Olay, konteyner tipi barınma alanlarının yangın güvenliği ve acil durum planlarının önemini bir kez daha gündeme getirdi. Uzmanlar, elektrik tesisatı, ısıtma cihazları ve kaçış yollarının düzenli denetiminin ve gerekli önlemlerin alınmasının hayati olduğunu vurguluyor.

ADIYAMAN’DA, İŞÇİLERİN KALDIĞI KONTEYNERLERDE ÇIKAN YANGIN KORKU VE PANİĞE NEDEN OLDU.

ADIYAMAN’DA, İŞÇİLERİN KALDIĞI KONTEYNERLERDE ÇIKAN YANGIN KORKU VE PANİĞE NEDEN OLDU.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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