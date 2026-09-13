Bolu'da okul ihtiyaçlarında fiyat şeffaflığı için kapsamlı denetim

Denetimler ve kapsamı:

Bolu Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri kent genelindeki kırtasiye ve okul ürünleri satan işletmelerde ürünlerin fiyat etiketi mevzuatına uygunluğunu kontrol ediyor. Ekipler, raf fiyatları ile kasa fiyatlarını karşılaştırırken aynı zamanda haksız fiyat artışı olup olmadığını da tespit ediyor.

Müdürlük verilerine göre, 5 Ağustos 2026’dan bu yana yürütülen çalışmalarda 110 işletmede toplam 6 bin 200 ürün denetlendi.

Yıl geneli verileri ve tespitler:

2026 yılının ilk 8 ayında kent genelinde gerçekleştirilen denetimlerde ise 2 bin 880 işletmede toplam 58 bin 500 ürün incelendi. Denetimler sonucunda mevzuata aykırılık tespit edilen işletmelere gerekli idari yaptırımlar uygulanıyor.

Tüketici koruması ve denetimlerin devamı:

Bolu Ticaret İl Müdürlüğü, denetimlerin amacını tüketicilerin mağduriyet yaşamamasını sağlamak ile adil, şeffaf ve güvenli bir alışveriş ortamı oluşturmak olarak açıkladı. Müdürlük, bu hedef doğrultusunda denetimlerin kent genelinde sistemli biçimde sürdürüleceğini bildirdi.

BOLU’DA YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNCESİ KIRTASİYE VE OKUL ÜRÜNLERİNE YÖNELİK DENETİMLERDE 6 BİN 200 ÜRÜN İNCELENDİ.