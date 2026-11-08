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İklim zirvesi gölgesinde kasımda deniz keyfi: Antalya sahilleri güneşlendi

COP31 öncesi Antalya'da kasım ayı sıcak geçti: öğlen 15°C hava, 23°C deniz suyu, yerli ve yabancı ziyaretçiler Konyaaltı'nda güneş ve deniz keyfi yaşıyor.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 14:02

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

İklim zirvesi gölgesinde kasımda deniz keyfi: Antalya sahilleri güneşlendi

COP31 öncesi Antalya'da sahiller beklenenden sıcak

Türkiye’nin ev sahipliğinde yarın başlayacak COP31 İklim Zirvesi öncesinde Antalya’da sahil hayatı canlandı. Ülkenin birçok noktasında kış etkisini hissettiği günlerde kent merkezinde öğlen saatlerinde ölçülen 15 derece hava sıcaklığı ve Konyaaltı Sahili’nde tespit edilen 23 derece deniz suyu vatandaşların ilgisini çekti.

hava ve deniz sıcaklığı verileri:

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün uyarısının ardından kentte hava sıcaklığı yaklaşık 8 derece düşüş gösterdi. Buna karşın deniz suyunun halen havadan daha sıcak olması nedeniyle rüzgârın etkisine rağmen sahilde güneşlenen ve fotoğraf çektirenler yoğunluk oluşturdu. Konyaaltı, yaz aylarında olduğu gibi yerli halk ve turistlerin hafta sonu tercihlerinin başında geldi.

ziyaretçilerden manzaralar ve görüşler:

Hafta sonunu değerlendirmek isteyen bazı vatandaşlar ile yabancı turistler sahilde bol bol fotoğraf çekilirken, kasım ayı olmasına rağmen denize girenler de görüldü. İstanbul’dan gelen ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından COP31 nedeniyle düzenlenen gençlik kampına katılan Siyabe Yıldırım, İstanbul’da sonbaharın başladığını ancak Antalya’da havanın çok güzel olduğunu belirterek, "Akdeniz’in incisi Antalya’da insanlar denize giriyor. Biz de bu güzel havanın kıymetini bilip geziyoruz" dedi.

İklim zirvesinin düzenleneceği kentte gözlemlenen bu mevsimsel fark, ziyaretçiler için beklenmedik bir avantaj sunarken, yetkililerse zirve hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor. Hem konferans heyetleri hem de tatilciler için Antalya, COP31 öncesi hem çalışma hem dinlenme alanı olarak öne çıkıyor.

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Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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