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Yalova ikinci büyük ihracat merkezi oldu: Türkiye'nin gemi ve yat payının yaklaşık yüzde 35'ini üstlendi

Yalova, 2026'nın ilk 10 ayında gemi, yat ve hizmetleri ihracatında 778 milyon dolarla Türkiye toplamının yaklaşık yüzde 34,9'unu karşıladı.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 12:57

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Yalova ikinci büyük ihracat merkezi oldu: Türkiye'nin gemi ve yat payının yaklaşık yüzde 35'ini üstlendi

Yalova'nın gemi ve yat ihracatındaki ağırlığı

2026 yılının ilk 10 ayında Türkiye genelinde gemi, yat ve hizmetleri sektöründe kaydedilen 2 milyar 231 milyon 277 bin dolar tutarındaki ihracatın 778 milyon 71 bin doları Yalova merkezli firmalar tarafından gerçekleştirildi. Bu performans Yalova'yı, sektör payında İstanbul'un ardından ikinci sıraya yerleştirdi ve kentin ülke toplamındaki payını yüzde 34,9 seviyesine taşıdı.

Veriler, Yalova'nın kısa sürede sektörün önemli üretim ve teslimat üslerinden biri haline geldiğini gösteriyor. Kentin özellikle yat ve özel tekne üretiminde yoğunlaşan kapasitesi, toplam ihracat içindeki etkisini net şekilde artırdı.

Hedef pazarlar ve artış oranları:

Sektör ihracatı 2026'nın ilk 10 ayında 147 ülke, özerk bölge ve serbest bölgeye ulaştı. En fazla ihracat yapılan pazarlar arasında Norveç 442,1 milyon dolar ile ilk sırada yer aldı; onu Marshall Adaları 381 milyon dolar, Fransa 183,8 milyon dolar, Hollanda 158,8 milyon dolar ve ABD 155,7 milyon dolar izledi. Söz konusu dönemde Norveç'e ihracat yüzde 35,6, Marshall Adaları'na yüzde 132,8, Fransa'ya yüzde 99,7 ve Hollanda'ya yüzde 418,1 oranında arttı.

İller sıralaması ve Yalova'nın rolü:

İller bazında yapılan değerlendirmede İstanbul 1 milyar 89 milyon 730 bin dolar ile ilk sırada yer alırken Yalova 778 milyon 71 bin dolar ile ikinci, Bursa ise 118 milyon 471 bin dolar ile üçüncü oldu. Yalova'nın sektör ihracatı, bir önceki yılın aynı dönemindeki 453 milyon 409 bin dolar seviyesinden yüzde 71,6 artarak 2026'da 778 milyon 71 bin dolara yükseldi.

Kentin toplam ihracatı da yılın ilk 10 ayında 915 milyon 697 bin dolar olarak kaydedildi; bu tutarın yaklaşık %85'ini gemi, yat ve hizmetleri sektörü oluşturdu. Bu oran, Yalova'nın ekonomik yapısında tersine çevrilebilen bir uzmanlaşma ve dış pazarlarda güçlü bir konumlandırım olduğunu işaret ediyor.

Analizler, Yalova merkezli üreticilerin hem üretim kapasitesini hem de ihracat çeşitliliğini artırdığını, bunun da kentin kısa vadede sektör içindeki payını önemli ölçüde güçlendirdiğini gösteriyor. Mevcut veriler, Yalova'nın Türkiye'nin gemi ve yat ihracatında kalıcı bir merkez haline geldiğine dair güçlü bir sinyal veriyor.

2026 YILININ İLK 10 AYINDA TÜRKİYE GENELİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 2 MİLYAR 231 MİLYON DOLARLIK SEKTÖR...

2026 YILININ İLK 10 AYINDA TÜRKİYE GENELİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 2 MİLYAR 231 MİLYON DOLARLIK SEKTÖR İHRACATININ 778 MİLYON DOLARLIK BÖLÜMÜ YALOVA MERKEZLİ FİRMALAR TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLDİ

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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