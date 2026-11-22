Olayın detayları:

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Mardin'in Artuklu ilçesinde durdurulan şüpheli bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada, araçta ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler:

Aramada 2 ruhsatsız pompalı tüfek, 1 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 31 tabanca fişeği, 13 av tüfeği kartuşu ve 1 adet yaralayıcı alet bulundu.

Şüpheliler ve adli süreç:

Olayla bağlantılı olarak yakalanan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

MARDİN'İN ARTUKLU İLÇESİNDE DURDURULAN ARAÇTA RUHSATSIZ SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ.