Olayın detayları:
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Mardin'in Artuklu ilçesinde durdurulan şüpheli bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada, araçta ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemeler:
Aramada 2 ruhsatsız pompalı tüfek, 1 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 31 tabanca fişeği, 13 av tüfeği kartuşu ve 1 adet yaralayıcı alet bulundu.
Şüpheliler ve adli süreç:
Olayla bağlantılı olarak yakalanan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
MARDİN'İN ARTUKLU İLÇESİNDE DURDURULAN ARAÇTA RUHSATSIZ SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ.
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