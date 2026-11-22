Bitlis'te ahırda çıkan yangın:

Bitlis merkeze bağlı Ağaçdere köyünün Yavuzlar mezrasında bulunan bir ahırda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Ahırın sahibi Bayram Bayan (44)a ait tesiste ilk belirlemelere göre yangının elektrik tesisatından kaynaklandığı değerlendiriliyor.

müdahale ve söndürme çalışmaları:

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Ekiplerin müdahalesinin ardından bölgede soğutma ve ek söndürme çalışmaları devam ediyor.

kayıplar ve etkilenenler:

Yangında ahırda bulunan 80 küçükbaş hayvan telef oldu. Söndürme çalışmalarına katılan köy sakinlerinden Servet İldeniz (38) dumandan etkilendi; İldeniz'in sağlık ekiplerince kontrol edildiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

BİTLİS’İN AĞAÇDERE KÖYÜNDE ELEKTRİK TESİSATINDAN KAYNAKLANDIĞI DEĞERLENDİRİLEN AHIR YANGININDA 80 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN TELEF OLDU. YANGINI SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA KATILAN BİR KİŞİ İSE DUMANDAN ETKİLENEREK YARALANDI.