Atatürk bulvarı'nda yaya ağır yaralandı

Muş kent merkezinde gerçekleşen kazada, Atatürk Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışırken bir yayaya seyir halindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan kişi için çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Kaza anı ve müdahale:

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Müdahalenin ardından yaralı, ambulansla Muş Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anına ilişkin ayrıntılar henüz netleşmedi.

Soruşturma ve değerlendirme:

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Ekipler, olay yerinde delil toplama ve görgü tanıklarının ifadelerini alma çalışmalarını sürdürüyor; yetkililerin yapacağı tespitler kazanın nedenini açıklığa kavuşturacak.

MUŞ'TA YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞIRKEN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA AĞIR YARALANDI.