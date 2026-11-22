olayın yeri ve zamanı:

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Mitanni Kültür Merkezi'nin karşısında gece saatlerinde bir kişi, iş yerlerinin önünde bulunan çöp bidonlarını alarak bölgeden uzaklaştı. Olayda dikkat çeken unsur, şüphelinin yüzü maskeli olmasıydı.

görüntülerdeki ayrıntılar:

O anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kamera görüntülerinde maskeli kişinin, iş yeri önünde sigara izmaritlerinin atılması için kullanılan çöp bidonlarını alıp olay yerinden ayrıldığı görülüyor.

kayıtların gösterdikleri:

Görüntülerde şahsın bidonları toparlayıp hızlıca uzaklaştığı, bölgedeki iş yeri önlerinden geçtiği anlar net şekilde yansıyor. Olay, çevredeki kayıtlarla belge olarak kalırken, görüntüler olayın nasıl gerçekleştiğine dair doğrudan görsel kanıt sunuyor.

Vatandaşların iş yeri önündeki atık kaplarını yerinde tutma ve benzeri olaylara karşı dikkatli olma çağrıları yapılabilecek ayrıntılar arasında yer alıyor. Olayla ilgili kaydedilen görüntüler, yaşanan anı belgeleyerek bölgedeki güvenlik kaygılarına ışık tutuyor.

Mardin’de maskeli kişi çöp bidonlarını çalarken kameraya yakalandı