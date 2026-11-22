Olayın meydana geldiği yer ve zaman:

Olay, Nusaybin ilçesinde Mitanni Kültür Merkezi’nin karşısında gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yüzü maskeli bir kişi iş yerlerinin önünde bulunan sigara izmaritleri için kullanılan çöp bidonlarını alarak bölgeden uzaklaştı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler:

Çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde maskeli şahsın bidonları alıp olay yerinden ayrıldığı görülüyor. Görüntülerde şahsın tek başına hareket ettiği ve çöp bidonlarını kısa sürede taşıdığı dikkat çekiyor.

Olayla ilgili resmi bir açıklama ya da müdahale bilgisi henüz paylaşılmadı.

MARDİN’İN NUSAYBİN İLÇESİNDE GECE SAATLERİNDE YÜZÜ MASKELİ BİR KİŞİ, İŞ YERLERİNİN ÖNÜNDE BULUNAN ÇÖP BİDONLARINI ALARAK UZAKLAŞTI.