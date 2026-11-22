Sultanhisar'da uğurlama törenleri gerçekleştirildi

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde umre ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara hareket edecek vatandaşlar, mahalle ve cami programlarıyla dualar eşliğinde yolcu edildi. Eskihisar Mahallesi'nde ikamet eden umre yolcuları mahallede düzenlenen uğurlama programıyla, diğer kafile üyeleri ise merkez camiinde yapılan buluşmayla uğurlandı.

Programda kimler hazır bulundu:

Uğurlama törenlerine İlçe Müftüsü Mehmet İrki ve İlçe Müftülüğü bünyesinde görev yapan din görevlileri katıldı. Törenlerde yolcuların ibadetlerini sağlık ve huzur içinde yerine getirmeleri, yolculuklarını güvenle tamamlayarak sevdiklerine kavuşmaları için dualar edildi. Ayrıca İslam aleminin birlik, beraberlik ve huzuru için temenniler paylaşıldı.

Manevi atmosfer ve vedalaşma:

İlçe Müftüsü Mehmet İrki, programdaki konuşmasında umre ibadetinin manevi önemine vurgu yaparak kutsal topraklara gidecek vatandaşlara hayırlı ve bereketli bir yolculuk diledi. Din görevlilerinin Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualarıyla süren programlar, umre yolcularının yakınları ve cemaatle vedalaşmasının ardından son buldu.

AYDIN'IN SULTANHİSAR İLÇESİNDE UMRE İBADETİNİ YERİNE GETİRMEK ÜZERE KUTSAL TOPRAKLARA GİDECEK VATANDAŞLAR, DÜZENLENEN PROGRAMLARLA DUALAR EŞLİĞİNDE YOLCU EDİLDİ.