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Artuklu'nun enerji omurgası yenilendi: gece aydınlatması ve şebeke güçlendi

Dicle Elektrik, Artuklu'da 1,5 milyar lira yatırımla şebekeyi yenileyip kapasiteyi artırdı; yeni aydınlatmalar gece görünürlüğünü ve ulaşıma katkı sağladı.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 14:40

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EDİTÖR: Aslı Han

Artuklu'nun enerji omurgası yenilendi: gece aydınlatması ve şebeke güçlendi

yatırımın kapsamı ve amaçları:

Dicle Elektrik tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, Mardin merkez ilçesi Artukluda toplam 1,5 milyar lira tutarında bir yatırım ile elektrik dağıtım şebekesi baştan sona yenilendi. Projenin temel hedefi, hızlı kentleşme ve artan tüketim karşısında şebeke kapasitesini yükselterek kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji arzını güvence altına almaktır. Yapılan altyapı çalışmaları, mevcut sistemin güçlendirilmesini ve işletme güvenliğinin artırılmasını amaçlıyor.

aydınlatma çalışmaları:

Yatırımın dikkat çeken bileşenlerinden biri ilçedeki aydınlatma altyapısının modernizasyonu oldu. Yeni sistemler özellikle ana arterler ve yoğun yerleşim bölgelerinde devreye alınarak gece görünürlüğünü ve kent estetiğini iyileştirdi. Geliştirilen aydınlatma düzenlemeleri, gece saatlerindeki ulaşım güvenliğini artırırken şehir yaşamının konforunu ve kullanılabilirliğini de destekliyor.

teknik iyileştirmeler ve hizmet kalitesi:

Şebeke yenileme çalışmaları yalnızca görünür aydınlatma ile sınırlı kalmadı; teknik altyapıda yapılan iyileştirmelerle dağıtım kapasitesi yükseltildi, şebekenin daha güvenli işletilmesi sağlandı ve hizmet kalitesinde artış hedeflendi. Bu sayede enerji talebinin daha etkin karşılanması, arıza ve kesinti sürelerinin azaltılması ile uzun vadeli işletme sürdürülebilirliğinin sağlanması amaçlanıyor.

geleceğe yönelik planlama:

Dicle Elektrik, yatırım planlamasında Artuklu'nun mevcut nüfusu ve enerji tüketiminin yanı sıra ilçenin gelişim potansiyelini de dikkate aldı. Şebeke kapasitesi; yeni yerleşim alanları ve artan tüketim senaryolarına göre güçlendirildi ve bölgedeki altyapı, Mardin genelinde devam eden iyileştirme çalışmalarının önemli bir parçası olarak konumlandırıldı. Şirket, hizmet bölgesindeki şehirlerin büyüme dinamiklerini göz önünde bulundurarak benzer yatırımları sürdürmeyi hedefliyor.

DİCLE ELEKTRİK, MARDİN’İN MERKEZ İLÇESİ ARTUKLU’DA 1,5 MİLYAR LİRALIK YATIRIMLA ELEKTRİK DAĞITIM...

DİCLE ELEKTRİK, MARDİN’İN MERKEZ İLÇESİ ARTUKLU’DA 1,5 MİLYAR LİRALIK YATIRIMLA ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİNİ YENİLEYEREK KAPASİTESİNİ ARTIRDI. PROJE KAPSAMINDA DEVREYE ALINAN YENİ AYDINLATMA SİSTEMLERİ, İLÇENİN ANA ARTERLERİ VE YERLEŞİM BÖLGELERİNDE GECE GÖRÜNÜMÜNE KATKI SAĞLADI. YAPILAN TEKNİK İYİLEŞTİRMELERLE ARTUKLU’NUN ENERJİ ALTYAPISI UZUN VADELİ İHTİYAÇLARA CEVAP VERECEK ŞEKİLDE GÜÇLENDİRİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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