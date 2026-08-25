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Asayiş şube ekipleri Isparta’da 20 yıl 9 ay 12 gün hapis cezasıyla aranan kişiyi yakaladı

Isparta Emniyet ekipleri, hakkında iki farklı suçtan kesinleşmiş toplam 20 yıl 9 ay 12 gün hapis cezası bulunan şahsı Asayiş ekiplerinin çalışmasıyla yakalayarak ceza infaz kurumuna teslim etti.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 15:43

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Asayiş şube ekipleri Isparta’da 20 yıl 9 ay 12 gün hapis cezasıyla aranan kişiyi yakaladı

Asayiş şube ekipleri Isparta’da aranan şahsı yakaladı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında iki farklı suçtan kesinleşmiş toplam 20 yıl 9 ay 12 gün hapis cezası bulunan şahsın yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Yapılan takip ve değerlendirmelerin ardından operasyon planlandı ve uygulandı.

yakalama çalışması:

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince sürdürülen çalışmalarda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs tespit edilerek yakalandı. Operasyon sürecinde emniyet birimleri koordineli şekilde görev aldı.

işlemler ve teslim:

Yakalanan şahıs, güvenlik işlemlerinin tamamlanmasının ardından ilgili birimlerce gerekli prosedürlere uygun şekilde işlem gördü ve daha sonra ceza infaz kurumuna teslim edildi.

ISPARTA&#039;DA İKİ FARKLI SUÇTAN HAKKINDA KESİNLEŞMİŞ TOPLAM 20 YIL 9 AY 12 GÜN HAPİS CEZASI BULUNAN...

ISPARTA'DA İKİ FARKLI SUÇTAN HAKKINDA KESİNLEŞMİŞ TOPLAM 20 YIL 9 AY 12 GÜN HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHIS, ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE YAKALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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