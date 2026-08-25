Asayiş şube ekipleri Isparta’da 20 yıl 9 ay 12 gün hapis cezasıyla aranan kişiyi yakaladı

Asayiş şube ekipleri Isparta’da aranan şahsı yakaladı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında iki farklı suçtan kesinleşmiş toplam 20 yıl 9 ay 12 gün hapis cezası bulunan şahsın yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Yapılan takip ve değerlendirmelerin ardından operasyon planlandı ve uygulandı.

yakalama çalışması:

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince sürdürülen çalışmalarda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs tespit edilerek yakalandı. Operasyon sürecinde emniyet birimleri koordineli şekilde görev aldı.

işlemler ve teslim:

Yakalanan şahıs, güvenlik işlemlerinin tamamlanmasının ardından ilgili birimlerce gerekli prosedürlere uygun şekilde işlem gördü ve daha sonra ceza infaz kurumuna teslim edildi.

ISPARTA'DA İKİ FARKLI SUÇTAN HAKKINDA KESİNLEŞMİŞ TOPLAM 20 YIL 9 AY 12 GÜN HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHIS, ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE YAKALANDI.