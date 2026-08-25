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Çankırı'dan 19 ile yayılan yasa dışı bahis ağına darbe: 31 tutuklama, 2,4 milyar TL işlem

Çankırı jandarmasının 5 aylık takibiyle 19 ilde düzenlenen operasyonda 39 şüpheli yakalandı; 31'i tutuklandı, işlem hacmi 2.410.127.884 TL.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 16:53

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Çankırı'dan 19 ile yayılan yasa dışı bahis ağına darbe: 31 tutuklama, 2,4 milyar TL işlem

Operasyonun kapsamı:

Çankırı İl Jandarma Komutanlığı tarafından siber suçlarla mücadele kapsamında yürütülen yaklaşık 5 aylık teknik ve fiziki takipler sonucunda, futbol ve diğer spor müsabakalarında yasa dışı bahis yaptıkları ve bu suça aracılık ettikleri değerlendirilen 47 şüpheli takibe alındı. Takiplerde şüphelilerin hesaplarında toplam 2 milyar 410 milyon 127 bin 884 TL işlem hacmi tespit edildi.

eş zamanlı baskın detayları:

Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, suç unsurlarının ele geçirilmesi ve şüphelilerin yakalanması amacıyla 21 Ağustos tarihinde Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Batman, Bursa, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Manisa, Mardin, Mersin, Siirt ve Şırnak illerini kapsayan geniş çaplı eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda toplam 39 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı; bunların 31'i Çankırı'da, 8'i diğer illerde ele geçirildi.

ele geçirilen materyaller ve yargı süreci:

Şüphelilerin ikametlerinde ve üzerinde yapılan aramalarda 33 cep telefonu, 29 SIM kart, 3 dizüstü bilgisayar, 4 hafıza kartı, 2 USB bellek ve 1 USB SIM kart okuyucu ve SIM kart ele geçirildi. Gözaltına alınan 39 kişi işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi; hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 31'i tutuklandı, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve 2 şüpheli ifadelerinin ardından salıverildi.

Çankırı İl Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü soruşturma, siber suçlarla mücadelede geniş coğrafi alanı kapsayan teknik takip ve eş zamanlı müdahale yöntemlerinin kullanıldığını gösteriyor. Adli süreç devam ederken, ele geçirilen dijital materyaller soruşturmanın seyrini belirleyecek önemli deliller olarak kayda geçti.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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