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Ustaoğlu İbrahimce'de cami inşaatının son aşamalarını inceledi

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Edremit İbrahimce Mahallesi'ndeki cami inşaatını Kaymakam Zafer Engin ile yerinde inceleyip çalışmalar hakkında bilgi aldı.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 17:09

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Ustaoğlu İbrahimce'de cami inşaatının son aşamalarını inceledi

İnceleme gezisi:

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Edremit ilçesi İbrahimce Mahallesi'nde yapımı devam eden cami inşaatını sahada inceledi. İnceleme sırasında inşaat alanı gezilerek yürütülen işlerle ilgili yetkililerden bilgi alındı.

Ziyarette, projenin mevcut durumu yerinde değerlendirilerek yapım sürecine ilişkin genel bir bilgilendirme yapıldı. Yetkililerden alınan bilgiler doğrultusunda çalışmaların seyri yerinde gözlendi.

Katılım ve bilgilendirme:

İncelemeye Edremit Kaymakamı Zafer Engin de eşlik etti. Heyet, inşaat ekibi ve sorumlularla görüşerek projenin teknik ve uygulama ayağındaki son gelişmeleri dinledi.

Yetkililer, inşaat çalışmalarının planlanan program doğrultusunda sürdürüldüğünü bildirdi ve projenin ilerleyişi hakkında detaylı bilgi paylaşıldı.

Vali Ustaoğlu ve beraberindeki heyet, inceleme sonrası sahadaki gözlemlerini değerlendirerek sürecin takip edileceğini ifade etti.

BALIKESİR VALİSİ İSMAİL USTAOĞLU, EDREMİT İLÇESİ İBRAHİMCE MAHALLESİ’NDE YAPIMI DEVAM EDEN CAMİ...

BALIKESİR VALİSİ İSMAİL USTAOĞLU, EDREMİT İLÇESİ İBRAHİMCE MAHALLESİ’NDE YAPIMI DEVAM EDEN CAMİ İNŞAATINDA İNCELEMELERDE BULUNARAK ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ ALDI. EDREMİT KAYMAKAMI ZAFER ENGİN DE ZİYARETTE VALİ USTAOĞLU’NA EŞLİK ETTİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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