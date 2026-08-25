Alanya için sahada: odanın yeni dış ticaret ofisi ve sektör talepleri takipte

ALTSO ağustos meclisi: faaliyetler ve öncelikler

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) ağustos ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı Mehmet Kural yönetiminde gerçekleştirildi. Toplantıda Yönetim Kurulu’nun ağustos ayı çalışmaları, üyelerden gelen talepler ve gündemdeki başlıklar detaylı biçimde ele alındı. ALTSO Yönetim Kurulu Başkanı Eray Erdem, oda olarak gelen talepleri ilgili mercilere taşıdıklarını ve sonuç alınana kadar takibini sürdüreceklerini vurguladı.

yeni dış ticaret birimi ve ekonomik desteklerin süre uzatımı:

Başkan Erdem, Alanya’nın ihracat kapasitesinin artırılması ve yeni pazarlara erişimin desteklenmesi amacıyla ALTSO bünyesinde Dış Ticaret İstihbarat ve İhracat Destek Ofisinin kurulduğunu açıkladı. Erdem, 'Dış Ticaret İstihbarat ve İhracat Destek Ofisi Alanya’mıza ve iş adamlarımıza hayırlı uğurlu olsun' ifadelerini kullandı. Ayrıca toplantıda, yüzde 3 döviz dönüşüm desteği uygulamasının 31 Ocak 2027 tarihine kadar uzatılmasının iş dünyası açısından önemine dikkat çekildi; bu kararın turizm ve ihracat yapan firmalara olumlu yansıyacağı belirtildi.

EİDS düzenlemesi ve sektör taleplerinin karşılanması:

Emlak sektörüne ilişkin gelişmeler de mecliste gündeme alındı. Erdem, EİDS kapsamında doğrulaması yapılan emlak ilanlarının belirlenen kurallar çerçevesinde Instagram, Facebook ve WhatsApp gibi sosyal medya platformlarında paylaşılmasına izin veren düzenlemenin, sektör temsilcilerinin talepleri doğrultusunda hayata geçirildiğini aktardı. Bu adımın ilan güvenilirliğini artıracağı ve pazarlama kanallarını genişleteceği ifade edildi.

Toplantıda ayrıca sosyal sorumluluk projeleri, Alanyaspora yönelik destek çalışmaları, turizm sektörüne yönelik ilave destek talepleri ve Alanya Avokadosunun Avrupa Birliği coğrafi işaret başvurusu gibi konular hakkında bilgi verildi. ALTSO, üyelerden gelen taleplerin takibini sürdürürken aynı zamanda kent ekonomisinin sürdürülebilir gelişimine katkı sağlayacak adımları 'Ortak Akıl' anlayışıyla atmaya devam edeceğini bildirdi.

ALANYA TİCARET VE SANAYİ ODASI(ALTSO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERAY ERDEM KONUŞMA YAPTI.