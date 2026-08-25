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Dereye devrilen otomobilde iki kadın hayatını kaybetti, sürücü yaralandı

Aladağ Kabasakal Mahallesi'nde kontrolden çıkan otomobilin dereye devrilmesi sonucu iki kadın yaşamını yitirdi; sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 16:51

GÜNCELLEME: 25 Ağustos 2026 - 17:02

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Dereye devrilen otomobilde iki kadın hayatını kaybetti, sürücü yaralandı

Kaza ve olay yeri:

Aladağ ilçesi Kabasakal Mahallesi'nde, Fatih K. idaresindeki otomobilin kontrolden çıkarak dereye düşmesi sonucu araçta yolcu konumunda bulunan Funda Y. ile Zuhal Y. hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.

Müdahale ve kurtarma çalışmaları:

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücü ile yolcu bulunan iki kişiyi çıkardı. Sağlık ekipleri sürücüye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıyı hastaneye sevk etti.

Adli işlemler ve soruşturma:

Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Funda Y. ile Zuhal Y.'in cenazeleri otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri kazanın oluş nedenine ilişkin soruşturmayı sürdürüyor.

ADANA’DA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL DEREYE DÜŞTÜ. ARAÇTA BULUNAN YOLCU KONUMUNDAKİ 2 KADININ...

ADANA’DA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL DEREYE DÜŞTÜ. ARAÇTA BULUNAN YOLCU KONUMUNDAKİ 2 KADININ HAYATINI KAYBEDERKEN SÜRÜCÜ DE YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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