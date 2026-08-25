Kırşehir'de yunus timleri durdurulan araçlarda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirdi

Kırşehir'de yunus timlerinden denetimlerde silah ele geçirme

Kırşehir Emniyeti'nin yunus timleri kent genelinde huzur ve güvenin sağlanması amacıyla sürdürdükleri devriye ve denetimler sırasında çeşitli araç ve şahısları durdurarak kimlik ve eşya kontrolleri gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde birden fazla noktada ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.

operasyonun ayrıntıları:

Güldiken Mahallesi Ortaköy Caddesi'nde durdurulan bir araçta bulunan O.K. ve Y.E.D. üzerinde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ile tabancaya ait 2 fişek bulundu. Aynı cadde üzerinde başka bir araçta bulunan G.G.'nin üzerinde ise 1 ruhsatsız av tüfeği tespit edildi.

Kuşdilli Mahallesi Güvercinlik Caddesi'nde durdurulan bir araçta C.D. üzerinde yapılan aramada ise 1 ruhsatsız av tüfeği, farklı kapasitelerde 4 şarjör ve 40 dolu kartuş ele geçirildi.

ele geçirilen malzemeler ve adli süreç:

Ele geçirilen tüm ruhsatsız silah ve mühimmatlara emniyet birimlerince el konuldu. Şüpheliler hakkında gerekli incelemeler başlatılarak adli işlem uygulandı. Olayla ilgili soruşturma ekiplerce sürdürülüyor.

KIRŞEHİR'DE YUNUS TİMLERİ TARAFINDAN KENT GENELİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİM VE DEVRİYEDE RUHSATSIZ SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ.