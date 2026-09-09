Asayiş uygulamasında iki aranan yakalandı, trafikte milyonluk ceza

Adıyaman'da genel asayiş uygulaması

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde huzur ve güveni güçlendirmek amacıyla geniş çaplı bir asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Operasyona 49 ekip ve 141 personel katıldı; denetimler sabit nokta ve seyir halindeki ekiplerle eş zamanlı yürütüldü.

Denetim kapsamı ve sonuçları:

Uygulama, 10 sabit nokta ile 16 seyir halindeki ekip tarafından planlandı; ayrıca park ve bahçeler ile vatandaşların yoğun olduğu 164 bölge kontrol edildi. Yapılan sorgulamalarda toplam 1.251 şahıs, 365 araç ve 27 motosiklet incelendi. Bu kontroller sonucunda 2 aranan şahıs yakalandı.

Trafik yaptırımları ve emniyet vurgusu:

Trafik yönünden uygulanan idari para cezalarının toplamı 1.054.122 lira olarak kaydedildi. Adıyaman Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla bu tür denetimlerin kararlılıkla devam ettirileceğini bildirdi.

ADIYAMAN’DA HUZUR VE GÜVEN ORTAMININ SAĞLANMASI AMACIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN GENEL ASAYİŞ UYGULAMASINDA 2 ARANAN ŞAHIS YAKALANDI, TRAFİK YÖNÜNDEN 1 MİLYON 54 BİN 122 LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI.