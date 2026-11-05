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Yeniköy'de sigorta kutusundaki ark itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı

Yeniköy Mahallesi'nde bina girişindeki sigorta kutusunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 11:18

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Yeniköy'de sigorta kutusundaki ark itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı

Bodrum'da sigorta kutusu yangını büyümeden söndürüldü

Muğla'nın Bodrum ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde müstakil bir evin girişindeki sigorta kutusunda yangın çıktı. Ev sahiplerinin Fransa'da olduğu öğrenilen adreste yangını fark eden mahalle sakinleri durumu yetkililere bildirdi.

Müdahale ve koordinasyon:

İhbar üzerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Bodrum Grup Amirliği ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın binaya sıçramadan kontrol altına alındı; olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Hasar ve soruşturma:

İlk belirlemelere göre yangın, binanın ana sigortasında meydana gelen ark nedeniyle başladı. Olay sonrasında sigorta kutusu kullanılamaz hale gelirken, dairenin iç kısmı dumandan kısmen zarar gördü. Yetkililer yangının nedeni ve meydana gelen zararlarla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

MUĞLA&#039;DA MÜSTAKİL EVİN SİGORTA KUTUSUNDA ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNİN HIZLI MÜDAHALESİYLE...

MUĞLA'DA MÜSTAKİL EVİN SİGORTA KUTUSUNDA ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNİN HIZLI MÜDAHALESİYLE BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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