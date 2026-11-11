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Asi nehrinin doğusunda kentsel planlama adımları masaya yatırıldı

Vali Mustafa Masatlı başkanlığındaki toplantıda Asi Nehri doğusundaki kentsel alanların durumu, planlama ve kurumlar arası koordinasyon konuşuldu.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 09:13

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EDİTÖR: Emre Koç

Asi nehrinin doğusunda kentsel planlama adımları masaya yatırıldı

Toplantının kapsamı ve katılımcılar

Hatay Valisi Mustafa Masatlı başkanlığında, ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla Asi'nin doğusu kentsel alan çalışmaları toplantısı gerçekleştirildi.

Değerlendirilen çalışmalar ve planlama

Toplantıda Asi Nehri'nin doğusunda yer alan kentsel alanlarda yürütülen çalışmaların mevcut durumu ele alındı. Bölgenin gelişimine yönelik devam eden çalışmalar ile planlama aşamasındaki projeler ayrıntılı şekilde değerlendirildi.

Öncelikler, sorumluluklar ve koordinasyon

Görüşmede bölgenin öncelikli ihtiyaçları tartışıldı ve ilgili kurumların sorumluluk alanlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Taraflar, çalışmaların koordinasyon içerisinde sürdürülmesi ve planlanan projelerin hayata geçirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulundu.

HATAY VALİSİ MUSTAFA MASATLI BAŞKANLIĞINDA ASİ’NİN DOĞUSUNDAKİ KENTSEL ALAN ÇALIŞMALARININ...

HATAY VALİSİ MUSTAFA MASATLI BAŞKANLIĞINDA ASİ’NİN DOĞUSUNDAKİ KENTSEL ALAN ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLDİĞİ TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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