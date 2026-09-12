Aşırı yük iddiası: Mamak'ta tır yol kenarına devrildi

Ankara'da tır devrildi
Kaza, Mamak'ın Lalahan Mahallesi'nde meydana geldi. Aşırı yüklü olduğu nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği iddia edilen tır bir süre savrulduktan sonra yol kenarına devrildi.
Kaza nasıl gerçekleşti:
İddialara göre tırın aşırı yüklü olması sürücünün hakimiyetini kaybetmesine yol açtı. Araç, savrulma sonrasında yol kenarına devrildi.
Can kaybı ve hasar:
Kazada can kaybı veya yaralanma yaşanmadı, ancak tırda hasar meydana geldi.
ANKARA’DA AŞIRI YÜKTEN DOLAYI KONTROLDEN ÇIKTIĞI İLERİ SÜRÜLEN HAFRİYAT KAMYONU YOL KENARINA DEVRİLDİ.
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!