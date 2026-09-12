Dolar 48,5546 +0,05%
Euro 56,3209 -0,12%
Bist 14.467,25 +0,51%
Altın Gram 6.882,58 +0,04%
EUR/USD 1,1602 -0,09%
Brent Petrol 104,61 -2,81%
--°

Aşırı yük iddiası: Mamak'ta tır yol kenarına devrildi

Mamak'ın Lalahan Mahallesi'nde aşırı yük iddiasıyla kontrolden çıkan tır yol kenarına devrildi; kazada can kaybı veya yaralanma olmadı, araçta hasar oluştu.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 11:13

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Aşırı yük iddiası: Mamak'ta tır yol kenarına devrildi

Ankara'da tır devrildi

Kaza, Mamak'ın Lalahan Mahallesi'nde meydana geldi. Aşırı yüklü olduğu nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği iddia edilen tır bir süre savrulduktan sonra yol kenarına devrildi.

Kaza nasıl gerçekleşti:

İddialara göre tırın aşırı yüklü olması sürücünün hakimiyetini kaybetmesine yol açtı. Araç, savrulma sonrasında yol kenarına devrildi.

Can kaybı ve hasar:

Kazada can kaybı veya yaralanma yaşanmadı, ancak tırda hasar meydana geldi.

ANKARA’DA AŞIRI YÜKTEN DOLAYI KONTROLDEN ÇIKTIĞI İLERİ SÜRÜLEN HAFRİYAT KAMYONU YOL KENARINA...

ANKARA’DA AŞIRI YÜKTEN DOLAYI KONTROLDEN ÇIKTIĞI İLERİ SÜRÜLEN HAFRİYAT KAMYONU YOL KENARINA DEVRİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Afyonkarahisar'da sahte alkol imalatına baskın, iki kişi gözaltında
images

Sarayköy'de kaybolan 67 yaşındaki Alzheimer hastası için arama çalışmaları sürüy...
images

Düzce'de kaçakçılığa ağır darbe
images

İndirimli kart tartışması otobüste tokatla sonlandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sarayköy'de kaybolan 67 yaşındaki Alzheimer hastası için arama çalışmaları sürüyor

Mali müşavirlere yönelik özel ofis Gebze Ticaret Odası'nda açıldı

Düzce'de kaçakçılığa ağır darbe

Çocuklar geleceği kodluyor

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı

Ani yağış Bartın'da açık havadaki düğünü böldü, takılar verilip tören dağıldı

Son yolculuğuna uğurlanacak Serhat Kılıç'ın tören programı açıklandı