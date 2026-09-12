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Mehmet Şimşek Bolu'da: valilikten iş dünyası toplantısına kapsamlı değerlendirme

Başkentten gelen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Valilik ziyareti ve dar kapsamlı sektör toplantısıyla Bolu'da yerel ekonomi gündemini ele aldı.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 11:52

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EDİTÖR: Emre Koç

Mehmet Şimşek Bolu'da: valilikten iş dünyası toplantısına kapsamlı değerlendirme

Mehmet Şimşek'in Bolu ziyareti:

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir dizi ziyaret ve temasta bulunmak üzere Bolu'ya geldi. Kente ulaştığında protokol üyeleri ve iş insanları tarafından karşılandı; karşılama sırasında Şimşek'e çiçek takdim edildi.

Valilik ziyareti ve kayıt işlemleri:

Program kapsamında ilk durağı Bolu Valiliği olan Bakan Şimşek, valiliğe geçerek Valilik Şeref Defterini imzaladı. Valilikteki ziyaret, kent idaresiyle ilk resmi temas niteliği taşıdı.

İş dünyası buluşması ve değerlendirmeler:

Şimşek, daha sonra kentteki sektör temsilcileri ve iş dünyasının katılımıyla gerçekleştirilen dar kapsamlı toplantıya katıldı. Toplantıda kent ekonomisi ve sektörlerin mevcut durumu üzerine değerlendirmeler yapıldı ve yerel paydaşlarla görüş alışverişi sağlandı.

Valilik programının ardından Bakan Şimşek'in Bolu Ticaret ve Sanayi Odası ile AK Parti Bolu İl Başkanlığı'nı ziyaret etmesi planlanıyor. Temaslarını tamamlamasının ardından akşam saatlerinde Bolu'dan ayrılması bekleniyor.

Gün boyunca yapılan görüşmeler, merkezi yönetim ile yerel ekonomik aktörler arasındaki doğrudan iletişimin önemini vurguladı ve Bolu'nun ekonomik gündemi üzerine somut bir değerlendirme zemini oluşturdu.

VALİLİK GİRİŞİNDE PROTOKOL ÜYELERİ VE İŞ İNSANLARI TARAFINDAN KARŞILANAN ŞİMŞEK’E ÇİÇEK TAKDİM...

VALİLİK GİRİŞİNDE PROTOKOL ÜYELERİ VE İŞ İNSANLARI TARAFINDAN KARŞILANAN ŞİMŞEK’E ÇİÇEK TAKDİM EDİLDİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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