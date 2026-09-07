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Asırlık hayır geleneği Sülye Şehitler mahallesi Kellayakası'nda sürdürüldü

Kütahya'nın Emet ilçesi Sülye köyü Şehitler Mahallesi Kellayakası'nda asırlık hayır geleneği Eylül ayında mevlit ve Kur'an tilavetiyle birleşme ve dayanışma sağladı.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 12:48

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Asırlık hayır geleneği Sülye Şehitler mahallesi Kellayakası'nda sürdürüldü

Gelenek sürüyor:

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Sülye köyü Şehitler Mahallesi Kellayakası mevkiinde, atalardan miras kalan asırlık hayır geleneği bu yıl da yaşatıldı. Türkmen Dede Türbesi'nin hemen alt yamacında bulunan 4-5 hanelik mezrada düzenlenen etkinlikte köy halkı ile çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşlar bir araya geldi.

Programa merhumların ruhuna ithafen Kur'an-ı Kerim ve mevlit okunarak dualar edildi. Ardından mahalle meydanına kurulan çadırda davetlilere ikram dağıtıldı; etkinlik, hem manevi bir tören hem de sosyal kaynaşma fırsatı sundu.

Manevi boyut ve dayanışma:

Etkinliğin manevi boyutu ve toplumsal dayanışma üzerindeki etkisine değinen köy sakinlerinden Hüseyin Korkmaz, "Buradaki hayır her sene düzenli olarak yapılır. Yukarıda Türkmen Dede Türbemiz var. Maneviyat ruhu ve geçmişlerimizin ruhu için her yıl Eylül ayında bu mevlit okunur. Mezra yeri olduğu için uzaktan yakından birbirini göremeyen akraba ve dostlar, yılda bir kez de olsa bu vesileyle görüşüp hasret gideriyor. Tam bir dayanışma örneği yaşanıyor. Bu geleneği sürdürenlerden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Gelecek nesillere aktarım:

Geleneğin nesilden nesile aktarıldığını vurgulayan Gülhizar Korkmaz ise, "Anneannemizden, büyüklerimizden kalan bu güzel geleneği şimdi dört kardeş evlatları birlikte sürdürüyor. Bizler de elimizden geldiğince maddi ve manevi destekte bulunmaya çalışıyoruz. Yoğun ve çok güzel bir gün yaşandı. Katılan, emeği geçen herkesten Allah razı olsun, yapılan hayırları kabul etsin" dedi. Program, katılımcıların sohbet edip kaynaşmasının ardından sona erdi.

EMET İLÇESİ SÜLYE ŞEHİTLER MAHALLESİ’NDE BİRLİK VE BERABERLİK HAYRI

EMET İLÇESİ SÜLYE ŞEHİTLER MAHALLESİ’NDE BİRLİK VE BERABERLİK HAYRI

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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