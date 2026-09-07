Söke'de kurtuluş gecesi sahnede Emir Can İğrek, meydanda milli sevinç

Söke'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü, 6 Eylül akşamı Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen konser, kent halkını bir araya getirerek hem müzik hem de milli gurur atmosferi yarattı.

Belediye takdimi ve teşekkürler:

Program kapsamında Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, sahneye çıkan sanatçı Emir Can İğrek'e çiçek ve plaket sundu. Başkan Arıkan, törende yaptığı konuşmada Sökeliler adına sanatçıya teşekkür etti ve konserin düzenlenmesine destek verenlere şükranlarını iletti. Arıkan ayrıca katkıları için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na da teşekkür etti.

Konser ve görsel şölen:

Konserde sahne alan Emir Can İğrek, sevilen şarkılarını meydanı dolduran yüzlerce kişiyle birlikte seslendirdi. İzleyiciler şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederken sanatçının enerjik performansı dikkat çekti. Gece boyunca gerçekleştirilen konfeti ve ışık gösterileri etkinliğe görsel bir zenginlik kattı ve Cumhuriyet Meydanı renkli görüntülere sahne oldu.

Katılımcılar konser alanında sosyal mesafe ve güvenlik önlemleri çerçevesinde bir araya gelirken, gençten yaşlıya geniş bir katılımcı profili görüldü. Organizasyonun akışı, sahne performansları ve teknik düzenlemeler izleyiciler tarafından olumlu not aldı.

Milli coşku: maç yayınıyla birlikte yükseldi:

Gecenin programı sadece konserle sınırlı kalmadı; konser öncesinde meydanda kurulan dev ekranda Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonası final karşılaşması canlı yayınlandı. Türk Milli Takımı'nın şampiyonluk sevincinin yaşandığı anlar, kurtuluş günü coşkusunu daha da yükseltti ve alanı dolduranları tek yürek yaptı.

Sonuç olarak 6 Eylül etkinlikleri, müzik, görsel gösteriler ve milli spor başarısının birleşimiyle Söke'de hafızalara kazınacak bir geceye dönüştü. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan Sökeliler, kurtuluş yıl dönümünü birlik ve coşkuyla kutladı.

SÖKEDE EMİR CAN İĞREK SAHNE ALDI