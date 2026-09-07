Kağıt ipten örülen çantalar Burhaniye pazarında beğeni topluyor

Burhaniye ilçesinde, Ayşen Ay tarafından kağıt iplerden örülen çantalar yerel pazarda ilgi gördü. Üretimin hem estetik hem de el emeği yönü, ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

Pazar ve üretim süreci:

Ayşen Ay, 1 çocuk annesi olduğunu belirterek pandemi döneminde çanta örmeye başladığını ve yaklaşık 4 yıldır bu işi sürdürdüğünü söylüyor. Kadınların el emeğini sergilediği Hamarat Eller Kadın Platformu Pazarında her hafta stant açarak ürünlerini satışa sunduğunu aktarıyor. Ay, üretimle ilgili olarak şunları ifade ediyor: "Çanta örmek benim için hobi haline geldi. Her hafta kurulan Hamarat Eller pazarında bunları satıyorum. Üretmeyi seviyorum. Çantaları büyüklüğüne göre 350 ile 3 bin lira arasında satıyorum. Üretmeye devam ediyorum."

Fiyatlandırma ve talep:

Çantaların fiyatı 350 ile 3.000 lira arasında değişiyor; bu aralık ürünün boyutuna ve işçiliğine göre belirleniyor. Haftalık pazarda görülen talep, el işi ürünlere yönelik ilginin sürdüğünü gösteriyor ve üreticinin düzenli gelir elde etmesine katkı sağlıyor. Ay, üretimi sürdürme niyetinde olduğunu ve talebe göre çeşitlerini artırdığını belirtiyor.

Yerel pazarlarda ortaya çıkan bu tür atölye çalışmaları, hem kişisel hobi olarak başlayan üretimi ekonomik faaliyete dönüştürüyor hem de el işi ve sürdürülebilir malzeme kullanımına dikkat çekiyor. Ay'ın çalışmaları, Burhaniye'de el emeği ürünlere olan ilgiyi canlı tutuyor.

AYŞEN AY