Aydın'da müze ziyaretlerinde devlet müzelerine düşüş, özel müzelere büyük ilgi

Ziyaretçi trendleri ve genel tablo:

Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Aydın, 2025 yılı kültürel miras verilerinde karmaşık bir görüntü verdi. 2024 yılında 446 bin 463 ziyaretçi tarafından gezilen bakanlığa bağlı müze ve ören yerlerine yönelik ziyaret sayısı, 2025’te yaklaşık yüzde 4 azalarak 428 bin 685 oldu. Bu düşüşe karşın özel müze ilgisinde çarpıcı bir artış kaydedildi.

Ziyaretçi dağılımı ve müze kart satışları:

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müze ve ören yerlerini 2025 yılında 318 bin 373 kişi ücretli, 110 bin 312 kişi ücretsiz olmak üzere toplam 428 bin 685 ziyaretçi gezdi. Aynı yıl Aydın’da 48 bin 92 adet Müze Kart satışı gerçekleştirildi. Özel müzelere olan talep ise 2024’te 42 bin 775 ziyaretçiden, 2025’te yüzde 395 artışla 211 bin 895 ziyaretçiye çıktı; bu durum ziyaretçi kompozisyonunda belirgin bir değişime işaret ediyor.

Eser envanteri ve korunan varlıklar:

Aydın’da toplam 14 müze olduğu belirtiliyor; bunların içinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı 6 müze ve 9 ören yeri ile 8 özel müze yer alıyor. Bakanlığa bağlı 6 müzede kayıtlı eser sayısı toplam 115 bin 701 olarak kaydedildi. Bu eserler arasında 29 bin 657 arkeolojik materyal, 4 bin 918 etnografik materyal, 78 bin sikke, bin 775 mühür ve mühür baskısı, bin 339 arşiv dökümanı, 1 el yazması ile 11 diğer eserler bulunuyor.

Özel müzelerde sergilenen eser sayısı 2 bin 378 olarak belirtilirken, bu kurumlar 2025’te toplam 211 bin 895 ziyaret aldı. Ayrıca Aydın’da korunmaya alınmış taşınmaz kültür varlığı sayısı bin 959 olarak kayıtlı ve il sınırlarında 575 sit alanı bulunuyor.

Veriler, Aydın’daki kültürel miras tüketiminde bakanlığa bağlı kurumlara yönelik küçük ama kayda değer bir azalma ile özel müzelere yönelik yüksek oranda bir yöneliş olduğunu ortaya koyuyor. Müze ve ören yeri sayıları, eser envanteri ve Müze Kart satışları gibi göstergeler, kentin kültür-turizm profilinde değişken bir yıl yaşandığını gösteriyor.

TARİHİNDE BİRÇOK MEDENİYETE EV SAHİPLİĞİ YAPAN VE ADETA AÇIK HAVA MÜZESİ KONUMUNDA OLAN AYDIN’DA, 2024 YILINDA 446 BİN 463 OLAN ZİYARETÇİ SAYISI 2025 YILINDA YAKLAŞIK YÜZDE 4 AZALARAK 428 BİN 685 OLDU