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Bodrum'da jandarmanın baskınında eski avukat da tutuklandı

Bodrum'da jandarma operasyonunda eski avukatın da aralarında olduğu üç şüpheli, uyuşturucu ele geçirilip idrar testleri pozitif çıkınca tutuklandı.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 13:19

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bodrum'da jandarmanın baskınında eski avukat da tutuklandı

Bodrum'da jandarma operasyonu

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Peksimet Mahallesi'nde K.K.'nin (30) kiraladığı ikamete operasyon düzenledi. Operasyon sırasında ikamette bulunan K.K. ile arkadaşları S.G.K. (20) ve eski avukat T.S. (40) gözaltına alındı.

ele geçirilen maddeler:

Adreste yapılan aramada bir miktar skank, metamfetamin, bonzai, kokain, kenevir tohumu ile aseton ele geçirildi. Şüpheliler, sağlık kontrolleri için götürüldükleri Bodrum Devlet Hastanesinde idrar testleri yaptırıldı ve test sonuçları pozitif çıktı.

yasal süreç ve sonrası:

İlk işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliği tarafından haklarında tutuklama kararı verilen üç zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda sürdürülecek.

MUĞLA’NIN BODRUM İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA GÖZALTINA...

MUĞLA’NIN BODRUM İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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