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Bayhan'la kapanan Çanakkale kültür yolu dokuz günlük maratonu noktaladı

Çanakkale Kültür Yolu Festivali, Kültür ve Turizm Bakanlığı organizasyonuyla dokuz günlük programı Bayhan konseri ve Hoondoo sürpriziyle noktaladı.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 13:21

GÜNCELLEME: 07 Eylül 2026 - 13:22

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Bayhan'la kapanan Çanakkale kültür yolu dokuz günlük maratonu noktaladı

festivalin kapanış gecesi:

Çanakkale Kültür Yolu Festivali, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen dokuz günlük kültür ve sanat programının ardından sona erdi. Festivalin son akşamında etkinlikler, Anadolu Hamidiye Tabyası Açık Hava Sahnesinde gerçekleştirilen konserle tamamlandı.

bayhan'ın konseri ve izleyici buluşması:

Son gece sahne alan Bayhan, Çanakkale'de ilk kez konser verdi. Sevilen şarkılarından oluşan repertuarı ve canlı sahne performansıyla izleyicilerle güçlü bir bağ kuran sanatçı, festivalin müzik maratonuna etkili bir kapanış yaptı. Konserde izleyiciler arasında oluşan coşku ve renkli anlar dikkat çekti.

hoondoo ile sahne sürprizi:

Gecenin öne çıkan sürprizlerinden biri ise Güney Koreli müzik grubu Hoondoo'nun Bayhan'a sahnede eşlik etmesiydi. Festival kapsamında bir önceki gün ayrı bir konser veren grup, kapanışta Bayhan ile birlikte sahnede Türkçe parçalar seslendirdi. Üç sanatçının ortak performansı izleyicilerden tam not aldı ve kapanış gecesine uluslararası bir dokunuş kazandırdı.

kapanışın yorumu:

Dokuz gün süren program, yerel ve uluslararası sanatçıları bir araya getirerek Çanakkale'de kültür ve sanat etkinliklerine geniş bir yelpaze sundu. Festivalin son gecesi, hem yerel izleyicilerle sanatçıların ilk buluşmasına sahne oldu hem de farklı müzik anlayışlarının bir arada sunulduğu bir final yaşandı.

FESTİVALİN SON AKŞAMINDA ANADOLU HAMİDİYE TABYASI AÇIK HAVA SAHNESİ’NDE BAYHAN SAHNE ALDI.

FESTİVALİN SON AKŞAMINDA ANADOLU HAMİDİYE TABYASI AÇIK HAVA SAHNESİ’NDE BAYHAN SAHNE ALDI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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