Yazın bereketi kış sofralarına: Malkara'da kadınların imecesi

Malkara'da yazlık sebzeler kışa hazırlanıyor

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde köy kadınları, yaz aylarının bol ve uygun fiyatlı sebzelerini imece usulüyle toplayıp işleyerek kışlık stoklara dönüştürüyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan çalışmalar, domates, kıl biber, kapya biber ve patlıcan gibi ürünlerin tek tek temizlenip işlenmesiyle sürüyor.

Hazırlık süreci:

Kadınlar, domates ve biberleri özenle temizleyip pişiriyor, özellikle kıl biberli domates acılı sos gibi ürünler için malzemeler doğru oranlarda hazırlanıyor. Kapya biber ve patlıcanlar közde pişirildikten sonra kabukları ve çekirdekleri temizlenerek kavanozlanıyor. İşlemler genellikle bir arada yapıldığından, tek kişinin üstesinden gelmesi uzun sürecek işler kısa sürede tamamlanabiliyor.

Hazırlanan kavanozlar steril edilir, uygun kapaklama ve saklama yöntemleriyle kış aylarında sofralara hazır hale getiriliyor. Bu süreç, yalnızca gıda stoğu oluşturmakla kalmayıp evlerde tüketilecek lezzetlerin doğrudan üretimini sağlıyor.

Ekonomik ve kültürel boyut:

Kışlık hazırlık, aile bütçesine doğrudan katkı sunuyor; kadınların verdiği bilgilere göre kapya biberin kilogramı yaklaşık 35-40 TL, domatesin kilogramı 15-20 TL, kıl biberin kilogramı yaklaşık 50 TL, patlıcanın kilogramı ise 50-60 TL arasında değişiyor. Yazın uygun fiyata alınan sebzeler, kışın yüksek fiyat artışına karşı tasarruf imkânı yaratıyor.

Ayrıca imece geleneği, kadınların bir araya gelerek dayanışmasını güçlendiriyor ve deneyimlerin yeni nesillere aktarılmasına vesile oluyor. Sohbetler eşliğinde yürütülen hazırlıklar, sosyal bağları pekiştirirken yerel kültürün sürdürülmesine katkı sağlıyor.

Toplu satın alma ve ortak çalışma sayesinde hem ihtiyaç miktarı karşılanıyor hem de ev yapımı kışlıklarla sofralar doğal ve ekonomik biçimde destekleniyor. Malkara'daki bu uygulama, kırsal kesimde süregelen imece kültürünün somut bir örneğini oluşturuyor.

TEKİRDAĞ’IN MALKARA İLÇESİNDE KADINLAR, YAZ AYLARININ BEREKETİNİ KIŞ SOFRALARINA TAŞIMAK İÇİN İMECE USULÜ KIŞ HAZIRLIKLARINA BAŞLADI. SEBZE FİYATLARININ DAHA UYGUN OLDUĞU YAZ DÖNEMİNİ DEĞERLENDİREN KADINLAR, BİR YANDAN KIŞLIK YİYECEKLERİNİ HAZIRLARKEN DİĞER YANDAN İMECE GELENEĞİNİ YAŞATIYOR.