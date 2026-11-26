Emlak Konut İlk Adım Ödeme Sistemi

Emlak Konut GYO, konut edinimini kolaylaştırmak amacıyla İstanbul'da dört yeni projeyi kapsayan "Emlak Konut İlk Adım Ödeme Sistemi"ni hayata geçirdi. Sistem, düşük peşinat ve uzun vadeli ödeme seçenekleriyle farklı gelir gruplarına hitap ediyor. Kampanya kapsamında öne çıkan unsurlar arasında yüzde 5 peşinat, 120 aya varan vade ve 55 bin TL'den başlayan taksitler bulunuyor. Taksit ödemelerinin başlaması ise 2027 yılı Ocak ayı olarak planlandı.

Kampanya koşulları ve ödeme yapısı:

Katılımcılar, seçtikleri konut bedelinin yüzde 5'ini peşin ödeyerek kampanyadan yararlanabiliyor. Ödeme planı, alıcılara uzun vadeli bir yük paylaşımı sunuyor; maksimum vade 120 ay ile sınırlandırıldı. İlan edilen taksit başlangıçları 55 bin TL seviyesinden başlıyor; böylece farklı bütçelere uygun alternatifler sunuluyor. İlk taksit ödemeleri 2027 Ocak itibarıyla başlayacak ve kampanya 31 Aralık 2026 tarihine kadar devam edecek.

Hangi projeler ve konut tipleri dahil:

Kampanya, İstanbul'da yer alan dört yeni projeyi kapsıyor: Emlak Konut Gölyaka Evleri (Avcılar), Yenişehir Gardenya Evleri (Arnavutköy), Emlak Konut Erguvan Evleri Güzelbahçe (Esenler) ve Emlak Konut Defne Evleri Güzelbahçe (Esenler). Bu projelerde 1+1'den 4+1'e kadar farklı daire seçenekleri, dubleks ve bahçe katı alternatifleri sunularak alıcıların ihtiyaçlarına göre tercih yapması hedefleniyor.

TÜFE endeksi güncellemeleri ve sınırlamalar:

Satış modeli, TÜFE endeksli bir yapıda kurgulandı. Altı aylık dönemlerle gerçekleştirilecek TÜFE güncellemelerinde uygulanacak oran, azami yüzde 18 ile sınırlandırılacak. İlk TÜFE güncellemesinin ise 2027 Temmuz itibarıyla yapılması planlanıyor; böylece enflasyon kaynaklı dalgalanmalara karşı ödeme planına belirli bir koruma getirilmiş oluyor.

Emlak Konut GYO, geliştirdiği projeler ve alternatif ödeme modelleriyle vatandaşlara güvenli ve nitelikli yaşam alanları sunmayı amaçladığını belirtiyor. Kampanyadan yararlanmak isteyenler için son başvuru tarihi 31 Aralık 2026 olarak açıklandı. Detaylı bilgi ve başvuru koşulları Emlak Konut'un web adresinde yer alıyor.

EMLAK KONUT GYO, KONUT SAHİBİ OLMAK İSTEYENLERE YÖNELİK ‘EMLAK KONUT İLK ADIM ÖDEME SİSTEMİ’Nİ HAYATA GEÇİRDİ.