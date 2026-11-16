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Asırlık sevda yeniden nikâh masasına

Ordu'nun Ünye ilçesinde 93 yaşındaki Emine Sarı ile 92 yaşındaki Mehmet Sarı, yıllar sonra yeniden evlenerek birlikteliklerini resmiyete döktü.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 16:41

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Asırlık sevda yeniden nikâh masasına

Ünye'de yıllar sonra resmi birliktelik

Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı Çatak Mahallesi'nde yaşayan çift, geçmişte resmi olarak boşanmış olmalarına rağmen tekrar bir araya gelme kararı aldı. 93 yaşındaki Emine Sarı ile 92 yaşındaki Mehmet Sarı, aile ve komşularının desteğiyle yeniden evlenmek için nikâh işlemlerini başlattı.

hazırlık ve işlemler:

Çiftin talebi üzerine Ünye Belediyesi ekipleri devreye girdi. Belediye personeli, çiftin evinden alınarak gerekli fotoğraf çekimi, nikâh başvurusu ve sağlık raporu işlemlerini tamamladı. Tüm evrak ve prosedürlerin eksiksiz şekilde yürütülmesi sağlandı ve tören için Ünye Belediyesi Evlendirme Dairesi’ne yönlendirildiler.

tören detayları ve şahitler:

Ünye Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde düzenlenen törende nikâh, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı tarafından kıyıldı. Şahitlik görevini ise Ünye Kaymakamı Kemal Yıldız ile Çatak Mahallesi Muhtarı Havva Çetinkaya üstlendi. Tören, yakınlarının katılımıyla samimi bir ortamda gerçekleşti.

Resmî işlemlerin tamamlanmasının ardından çift ve davetliler, töreni hatıra fotoğrafı ile taçlandırdı. Yeniden evlenen Emine ve Mehmet Sarı'nın bu kararı, yaşlı çiftlerin de hayatlarında yeni başlangıçlar yapabileceklerine dair çevresinde olumlu karşılık buldu.

EMİNE SARI VE MEHMET SARI ÇİFTİ

EMİNE SARI VE MEHMET SARI ÇİFTİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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