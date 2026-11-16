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Yurtbaşı belediye başkanı muhtarlarla bir araya geldi

Yurtbaşı Belde Başkanı Nihat Doğan, Elazığ genelindeki muhtarlarla buluştu; 15 yıllık muhtarlık deneyimini paylaştı, hizmet ve dayanışma vurgusu yaptı.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 16:26

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Yurtbaşı belediye başkanı muhtarlarla bir araya geldi

Yurtbaşı belediye başkanı muhtarları ağırladı

Elazığ Yurtbaşı Belde Başkanı Nihat Doğan, kent genelinde görev yapan muhtar dernekleri başkanları ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Toplantıda belediyenin muhtarlara ilişkin tutumu, iletişim kanalları ve yerel hizmetlerin koordinasyonu ele alındı.

Toplantıda öne çıkanlar:

Katılımcılar, mahallelerin öncelikli ihtiyaçları ve saha iletişiminin güçlendirilmesi üzerine görüş alışverişinde bulundu. Muhtarların yerel yönetimlerle iş birliğinin, hizmetlerin hızlı ve etkili ulaşması açısından belirleyici olduğu vurgulandı. Toplantı sonrasında katılımcılar birlik ve iletişim kanallarını güçlendirme yönünde mutabakata vardı.

Doğan'ın değerlendirmesi:

Geçmişte 15 yıl muhtarlık yaptığını aktaran Yurtbaşı Belde Başkanı Nihat Doğan, "Bu kutsal hizmet makamının sorumluluğunu ve kıymetini bizzat yaşamış bir kardeşinizim. Muhtarlık, yalnızca bir makam değil, milletimizin derdiyle dertlenmenin, sevincine ortak olmanın, devletimiz ile vatandaşlarımız arasında gerçek bir gönül köprüsü kurmanın müstesna bir görevidir" sözleriyle muhtarların rolüne dikkat çekti.

Doğan ayrıca muhtarları mahallelerin sesi ve yerel yönetimlerin önemli hizmet paydaşları olarak nitelendirerek, bu görevin fedakârlık, sabır ve gönül bağı gerektirdiğini ifade etti. Dün muhtar, bugün belediye başkanı kimliğiyle aynı anlayışla hizmet etme gayretinde olduklarını belirtti ve muhtarlara çalışmalarında başarı diledi.

Toplantı, Doğan'ın muhtarları makamında ağırlaması ve ardından çekilen hatıra fotoğrafıyla son buldu. Başkan Doğan, katılımlarından dolayı muhtarlara teşekkür etti ve muhtarların çalışmalarına destek mesajı verdi.

ELAZIĞ YURTBAŞI BELDESİ BAŞKANI NİHAT DOĞAN, KENT GENELİNDE BULUNAN MUHTARLARLA BİR ARAYA...

ELAZIĞ YURTBAŞI BELDESİ BAŞKANI NİHAT DOĞAN, KENT GENELİNDE BULUNAN MUHTARLARLA BİR ARAYA GELDİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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