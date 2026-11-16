Payas'ta binlerce kişi şehit astsubay Hüseyin Zehir için mevlitte buluştu

Payas'ta anma programı düzenlendi

Malatya'da helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit düşen Astsubay Hüseyin Zehir için memleketi Hatay'ın Payas ilçesinde mevlit okutuldu. Düzenlenen programa ilçe halkı ve kurum temsilcileri yoğun ilgi gösterdi.

Programa kimler katıldı:

Programa Payas Kaymakamı Kürşat Karaca, Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, Dörtyol Belediye Başkanı Bahadır Amaç, İskenderun Garnizon Komutanı, Payas İlçe Emniyet Müdürü, Payas İlçe Jandarma Komutanı İhsan Genç, Dörtyol Cumhuriyet Başsavcısı Taner Gül, siyasi parti temsilcileri ile ilçe başkanları, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mevlid programı ve dualar:

Mevlid-i Şerif programında Kur’an-ı Kerim okunarak şehit Hüseyin Zehir için kapsamlı dualar edildi. Binlerce vatandaşın bir araya geldiği törende katılımcılar, dualarla ve gözyaşlarıyla şehidi andı; törende duygulu anlar yaşandı.

ASTSUBAY HÜSEYİN ZEHİR İÇİN MEMLEKETİ OLAN HATAY’IN PAYAS İLÇESİNDE MEVLİT OKUTULDU.