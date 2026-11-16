Dolar 50,3891 +0,09%
Euro 55,4861 -0,02%
Bist 11.839,01 -0,03%
Altın Gram 6.301,33 +0,08%
EUR/USD 1,1007 -0,19%
Brent Petrol 93,61 -2,33%
--°

Samed Onur: zemin değişse de Galatasaray maçında Samsunspor'u en iyi şekilde temsil edeceğiz

Samsunspor orta sahası Samed Onur, Galatasaray maçına taktiksel hazırlanıp zemin değişikliğinin fark etmeyeceğini ve iyi performans göstereceklerini söyledi.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 16:38

GÜNCELLEME: 16 Kasım 2026 - 16:39

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Samed Onur: zemin değişse de Galatasaray maçında Samsunspor'u en iyi şekilde temsil edeceğiz

samsunspor ve maç hazırlıkları:

Samsunspor’un 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Samed Onur, Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında oynanacak Galatasaray karşılaşması öncesi basına açıklamalarda bulundu. Kırmızı-beyazlı ekibin, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda yapılacak mücadeleye hazırlıklarını sürdürdüğünü belirten Onur, milli araya galibiyetle girmenin takıma moral verdiğini ifade etti.

Onur, takımın milli arayı verimli geçirdiğini vurgulayarak taktiksel çalışmalara önem verdiklerini söyledi. Maça bir hafta daha zamanları olduğunu, bu süreyi detaylı taktik çalışması ve maç planı üzerine harcayacaklarını aktardı.

hazırlık ve takım mesajı:

Takım olarak bu karşılaşmayı kendilerini gösterme maçı olarak gördüklerini belirten Onur, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Artık sonunda mutluyuz, mutlu bir şekilde milli araya girdik. İyi çalıştık. Galatasaray maçı bizim için kendimizi gösterme maçı. Kendimizi en iyi şekilde hazırlayıp, en iyi şekilde göstereceğiz. Samsunspor camiasına layık bir şekilde iyi bir performans göstereceğimizi düşünüyorum." Bu ifadeler, oyuncunun hem bireysel hem de kolektif beklentisini özetliyor.

stadyum değişikliği ve zemin değerlendirmesi:

RAMS Park yerine müsabakanın Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanacak olmasına da değinen Onur, stadyum değişikliği haberini ekibin kısa süre önce aldığını söyledi. "Az önce haberi aldık. Artık hangi zemin olursa olsun futbol 11’e 11 başlıyor" diyerek, zeminin değişmesinin maça dair yapacakları işe engel olmayacağını vurguladı.

Onur, RAMS Park atmosferinin farklı ve her futbolcunun oynamak istediği bir stat olduğunu kabul etmekle birlikte, "Bizim için fark etmez. Başakşehir olur, neresi olursa olsun. Biz sahada en iyi futbolu göstermek istiyoruz" ifadeleriyle takımın odak noktasının saha içi performans olduğunu belirtti.

bireysel hedefler ve takım önceliği:

Bireysel hedeflerine de değinen Samed Onur, önceliğinin sağlıklı kalmak olduğunu söyledi ve bu noktayı "önceliğim sağlıklı kalmak" şeklinde öne çıkardı. Forma şansı bulduğu sürece elinden geleni yapacağını belirten oyuncu, gol ve asist üretme konusunda da istekli olduğunu ifade etti: "İnşallah artık gol ve asistler de yaparım."

Onur, takım açısından en öncelikli hedefin galibiyet olduğunu hatırlattı: "Ne kadar iyi oynarsam oynayayım, kazanamazsak mutsuz oluyoruz. Bunu yaşamak istemiyoruz. Kazanmak istiyoruz." Gün gün gelişmeye odaklandığını, gerektiğinde dinlenme gerektiğini, gerektiğinde çalışacaklarını ve her maça kazanmak için çıkacaklarını sözlerine ekledi.

Genel olarak Samed Onur’un mesajı net: hazırlıklar sürecek, zemin değişikliği bahanesi kabul edilmeyecek ve Samsunspor adına sahada en iyi görüntüyü vermek için ekip halinde mücadele edilecek.

SAMSUNSPOR’UN ORTA SAHA OYUNCUSU SAMED ONUR, GALATASARAY MAÇI ÖNCESİNDE YAPTIĞI AÇIKLAMADA, MİLLİ...

SAMSUNSPOR’UN ORTA SAHA OYUNCUSU SAMED ONUR, GALATASARAY MAÇI ÖNCESİNDE YAPTIĞI AÇIKLAMADA, MİLLİ ARAYA GALİBİYETLE GİRMENİN MUTLULUĞUNU YAŞADIKLARINI BELİRTTİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Şehit ve gazi çocukları samsunsporlu futbolcularla antrenmanda buluştu
images

Kale sesi Batıpark'ta: Onikişubatspor derbide Afşinspor'u 2-0 mağlup etti
images

Genç pilotun yükselişi: Kerem Kazaz üç yıl üst üste şampiyon oldu
images

Gaziantep'in teknik kurmayları Volkan Demirel'e emanet

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Zonguldak'ta kırmızı ışık iddiası: hafriyat kamyonu ile ticari araç çarpıştı

Şehit ve gazi çocukları samsunsporlu futbolcularla antrenmanda buluştu

Engelli Muhammed'in askerlik hayali jandarmayla bir günde gerçek oldu

Beyoğlu'nda hizmet kaygısıyla istifa: Sefer Karaahmetoğlu CHP'den ayrıldı

TREND HABERLER

Tunceli'de 10 kasım anmaları: Atatürk 88’inci yılında anıldı

Pluxee ile petrol ofisi marketlerinde yemek kartı dönemi

Palau başkanı Whipps Jr karşılama töreninde Erdoğan'la özçekim yaptı

Arda Güler'in frikik golü Sergen Yalçın'ı anımsattı

İspanya süper kupası İstanbul'da: la liga devleri sahne alıyor

Atatürk'ün 88. yıl dönümünde cumhuriyet mirasına vurgu

AK Parti il başkanı Gürhan Albayrak Şirintepe sakinleriyle buluştu

Pompeiopolis'te bazilika zemini 130 metrekarelik mozaik ve Eros başıyla gün yüzüne çıktı