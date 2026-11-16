Samed Onur: zemin değişse de Galatasaray maçında Samsunspor'u en iyi şekilde temsil edeceğiz

samsunspor ve maç hazırlıkları:

Samsunspor’un 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Samed Onur, Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında oynanacak Galatasaray karşılaşması öncesi basına açıklamalarda bulundu. Kırmızı-beyazlı ekibin, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda yapılacak mücadeleye hazırlıklarını sürdürdüğünü belirten Onur, milli araya galibiyetle girmenin takıma moral verdiğini ifade etti.

Onur, takımın milli arayı verimli geçirdiğini vurgulayarak taktiksel çalışmalara önem verdiklerini söyledi. Maça bir hafta daha zamanları olduğunu, bu süreyi detaylı taktik çalışması ve maç planı üzerine harcayacaklarını aktardı.

hazırlık ve takım mesajı:

Takım olarak bu karşılaşmayı kendilerini gösterme maçı olarak gördüklerini belirten Onur, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Artık sonunda mutluyuz, mutlu bir şekilde milli araya girdik. İyi çalıştık. Galatasaray maçı bizim için kendimizi gösterme maçı. Kendimizi en iyi şekilde hazırlayıp, en iyi şekilde göstereceğiz. Samsunspor camiasına layık bir şekilde iyi bir performans göstereceğimizi düşünüyorum." Bu ifadeler, oyuncunun hem bireysel hem de kolektif beklentisini özetliyor.

stadyum değişikliği ve zemin değerlendirmesi:

RAMS Park yerine müsabakanın Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanacak olmasına da değinen Onur, stadyum değişikliği haberini ekibin kısa süre önce aldığını söyledi. "Az önce haberi aldık. Artık hangi zemin olursa olsun futbol 11’e 11 başlıyor" diyerek, zeminin değişmesinin maça dair yapacakları işe engel olmayacağını vurguladı.

Onur, RAMS Park atmosferinin farklı ve her futbolcunun oynamak istediği bir stat olduğunu kabul etmekle birlikte, "Bizim için fark etmez. Başakşehir olur, neresi olursa olsun. Biz sahada en iyi futbolu göstermek istiyoruz" ifadeleriyle takımın odak noktasının saha içi performans olduğunu belirtti.

bireysel hedefler ve takım önceliği:

Bireysel hedeflerine de değinen Samed Onur, önceliğinin sağlıklı kalmak olduğunu söyledi ve bu noktayı "önceliğim sağlıklı kalmak" şeklinde öne çıkardı. Forma şansı bulduğu sürece elinden geleni yapacağını belirten oyuncu, gol ve asist üretme konusunda da istekli olduğunu ifade etti: "İnşallah artık gol ve asistler de yaparım."

Onur, takım açısından en öncelikli hedefin galibiyet olduğunu hatırlattı: "Ne kadar iyi oynarsam oynayayım, kazanamazsak mutsuz oluyoruz. Bunu yaşamak istemiyoruz. Kazanmak istiyoruz." Gün gün gelişmeye odaklandığını, gerektiğinde dinlenme gerektiğini, gerektiğinde çalışacaklarını ve her maça kazanmak için çıkacaklarını sözlerine ekledi.

Genel olarak Samed Onur’un mesajı net: hazırlıklar sürecek, zemin değişikliği bahanesi kabul edilmeyecek ve Samsunspor adına sahada en iyi görüntüyü vermek için ekip halinde mücadele edilecek.

SAMSUNSPOR’UN ORTA SAHA OYUNCUSU SAMED ONUR, GALATASARAY MAÇI ÖNCESİNDE YAPTIĞI AÇIKLAMADA, MİLLİ ARAYA GALİBİYETLE GİRMENİN MUTLULUĞUNU YAŞADIKLARINI BELİRTTİ.