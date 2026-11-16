komşusundan kurtulmanın hatırasına 500 kişilik lokma dağıttı

olayın gelişimi:

Bursa'nın İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi'nde faaliyet gösteren Yasin Yıldırım uzun süre komşu işletmeciyle çeşitli anlaşmazlıklar yaşadı. Yaklaşık 4 yıl süren tartışmalar, park sorunları ve benzeri anlaşmazlıklar sonucu Yıldırım, iş yerini kapatarak seyyar hizmet vermeye başladı.

Süregelen gerginliklerin son bulmasının ardından Yıldırım, yaşananlara farklı bir bakışla yaklaşarak çevreye hayır yapma kararı aldı. Bu karar hem kişisel bir rahatlama ifadesi hem de mahalleye yönelik bir jest olarak değerlendirildi.

lokma dağıtımı ve tabela:

Yıldırım, merkezde bulunan İshakpaşa Camii önünde 500 kişilik lokma dağıttırdı. Etkinliği ilginç kılan unsur, lokma dağıtan aracın önüne asılan tabela oldu. Tabelada, Yıldırım'ın eski komşusundan kurtulmasının anısına lokma ikram edildiği belirtildi ve bu yazı çevredeki vatandaşların dikkatini çekti.

Aracı ve tabelayı görenler hem şaşırdı hem de olaya ilgi gösterdi. Dağıtım sırasında çok sayıda vatandaş lokma alırken, etkinlik mahallede kısa sürede konuşulan bir olaya dönüştü.

işletmecinin açıklaması:

Yaşadıklarını anlatan Yasin Yıldırım, uzun süre sorun yaşadıklarını, bu sıkıntılardan kurtulmayı dilediğini ve ardından hayır lokması dağıtmaya karar verdiğini söyledi. Yıldırım, bunun hem hayır olmasını hem de kendileri için tatlı bir hatıra kalmasını istediğini belirtti.

Yıldırım'ın kararı, mahallede gündem olurken olay, benzer anlaşmazlıklarda farklı ve simgesel tepkilerin nasıl şekillendiğine dair yerel bir örnek olarak dikkat çekti.

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE BİR KEBAPÇI İŞLETMECİSİ, 4 YIL BOYUNCA SORUN YAŞADIĞI KOMŞU İŞLETMECİSİNDEN KURTULUNCA 500 KİŞİLİK LOKMA DAĞITARAK HAYIR YAPTI. LOKMA ARACININ ÖNÜNE ASTIRDIĞI YAZI İSE GÖRENLERİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ.