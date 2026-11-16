Dolar 50,3891 +0,09%
Euro 55,5134 +0,03%
Bist 11.842,61 0,00%
Altın Gram 6.289,50 -0,10%
EUR/USD 1,1012 -0,14%
Brent Petrol 93,68 -2,25%
--°

Çorumlu muhtarlara Karadeniz'de kültür ve doğa gezisi

Çorum Belediyesi, yeni edinilen 52 kişilik otobüsüyle mahalle muhtarları ve ailelerini Trabzon ile Rize'ye taşıdı; bölgenin doğa ve kültürü gezildi.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 16:23

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Çorumlu muhtarlara Karadeniz'de kültür ve doğa gezisi

Çorum belediyesi muhtarları Karadeniz'e taşıdı

Çorum Belediyesi, şehirlerarası ulaşıma kazandırdığı 52 kişilik otobüs ile mahalle muhtarları ve aileleri için Karadeniz gezisi düzenledi. Araç, daha önce şehit aileleri ve gazilerin programlarında da hizmet vermişti.

Gezinin rotası ve programı:

Hafta sonu gerçekleştirilen organizasyonda muhtarlar ve yakınları Trabzon ile Rize'yi ziyaret etti. Katılımcılar, bölgenin doğal peyzajını, sahil şeridini ve kültürel noktalarını yerinde görme fırsatı buldu; rehberli gezilerle tarihi ve turistik mekânlar tanıtıldı.

Muhtarların değerlendirmesi:

Geziye katılan mahalle muhtarları, kendilerine sunulan imkânlar ve gösterilen ilgi için Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'a teşekkür etti. Etkinliğin, yerel yöneticiler arasında iletişimi güçlendirdiği ve bölge tanıtımına katkı sağladığı kaydedildi.

ÇORUM BELEDİYESİNİN ŞEHİRLERARASI ULAŞIM HİZMETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE ARAÇ FİLOSUNA...

ÇORUM BELEDİYESİNİN ŞEHİRLERARASI ULAŞIM HİZMETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE ARAÇ FİLOSUNA KAZANDIRDIĞI 52 KİŞİLİK OTOBÜS, FARKLI GRUPLARA YÖNELİK GEZİ PROGRAMLARINDA DA HİZMET VERMEYE DEVAM EDİYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Engelli Muhammed'in askerlik hayali jandarmayla bir günde gerçek oldu
images

Baro komisyonundan Zonguldak'ta özel bireylere sıcak ziyaret
images

Din görevlilerinin talepleri masaya yatırıldı: Pasinler buluşması sendikal yapıy...
images

Sındırgı son görevini yaptı: Kıbrıs gazisi İbrahim Ethem Özdemir toprağa verildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Zonguldak'ta kırmızı ışık iddiası: hafriyat kamyonu ile ticari araç çarpıştı

Şehit ve gazi çocukları samsunsporlu futbolcularla antrenmanda buluştu

Engelli Muhammed'in askerlik hayali jandarmayla bir günde gerçek oldu

Beyoğlu'nda hizmet kaygısıyla istifa: Sefer Karaahmetoğlu CHP'den ayrıldı

TREND HABERLER

Tunceli'de 10 kasım anmaları: Atatürk 88’inci yılında anıldı

Pluxee ile petrol ofisi marketlerinde yemek kartı dönemi

Palau başkanı Whipps Jr karşılama töreninde Erdoğan'la özçekim yaptı

İspanya süper kupası İstanbul'da: la liga devleri sahne alıyor

Arda Güler'in frikik golü Sergen Yalçın'ı anımsattı

Atatürk'ün 88. yıl dönümünde cumhuriyet mirasına vurgu

AK Parti il başkanı Gürhan Albayrak Şirintepe sakinleriyle buluştu

Pompeiopolis'te bazilika zemini 130 metrekarelik mozaik ve Eros başıyla gün yüzüne çıktı