Çorumlu muhtarlara Karadeniz'de kültür ve doğa gezisi

Çorum belediyesi muhtarları Karadeniz'e taşıdı

Çorum Belediyesi, şehirlerarası ulaşıma kazandırdığı 52 kişilik otobüs ile mahalle muhtarları ve aileleri için Karadeniz gezisi düzenledi. Araç, daha önce şehit aileleri ve gazilerin programlarında da hizmet vermişti.

Gezinin rotası ve programı:

Hafta sonu gerçekleştirilen organizasyonda muhtarlar ve yakınları Trabzon ile Rize'yi ziyaret etti. Katılımcılar, bölgenin doğal peyzajını, sahil şeridini ve kültürel noktalarını yerinde görme fırsatı buldu; rehberli gezilerle tarihi ve turistik mekânlar tanıtıldı.

Muhtarların değerlendirmesi:

Geziye katılan mahalle muhtarları, kendilerine sunulan imkânlar ve gösterilen ilgi için Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'a teşekkür etti. Etkinliğin, yerel yöneticiler arasında iletişimi güçlendirdiği ve bölge tanıtımına katkı sağladığı kaydedildi.

ÇORUM BELEDİYESİNİN ŞEHİRLERARASI ULAŞIM HİZMETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE ARAÇ FİLOSUNA KAZANDIRDIĞI 52 KİŞİLİK OTOBÜS, FARKLI GRUPLARA YÖNELİK GEZİ PROGRAMLARINDA DA HİZMET VERMEYE DEVAM EDİYOR.